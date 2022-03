पटना: बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban In Bihar) है. इसके बावजूद ना शराब पीने वालों की कमी है और ना बेचने वालों की. शराबबंदी को प्रभावी बनाने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है. शराब के ठिकानों को तलाशने के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टर उतारे जा रहे हैं. वहीं विपक्ष का आरोप है कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह फेल है. यहां हर गली मोहल्ले में शराब बिक रही है. शराब की होम डिलीवरी होती है. विपक्ष के साथ ही अब बिहार के एक लोक गायक (Folk Singer Ravindra Kumar Akela Song On Prohibition) ने भी होली के मौके पर अपने गान के माध्यम से शराबबंदी पर तंज किया है. रविन्द्र कुमार अकेला ने 'अरे कहले नीतीश जी, दारू भइल साफ हो (Kahele Nitish ki Daaru Bhaile Saaf Ho ) 1200 में फुल मिले 600 में हाफ हो' (1200 Me Full Mile 600 Me Haaf Ho) गाकर बिहार सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है.

आरजेडी की सभाओं में बज रहा गाना: मुजफ्फरपुर निवासी रविन्द्र कुमार अकेला का यह गीत इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है. हाल ही में वायरल एक वीडियो में वे होली के एक समारोह में पूरी मस्ती के साथ ‘1200 में फुल मिले 600 में हाफ हो' गाते दिखे. होली के अवसर पर इस गाने पर युवाओं को झूमते हुए देखा जा रहा है. इतना ही नहीं इस गाने को आरेजडी के चुनावी सभाओं में भी खूब बजाया जा रहा है. इस गाने के बारे में गायक रविन्द्र कुमार अकेला ने बताया कि हाल ही में जब वे बिहार में कहीं जा रहे थे तब रास्ते में एक महिला के हाथ में शराब की बोतल देखे. महिला से उन्होंने इसके बारे में पूछा तो उसने कहा कि उनके बेटे ने 1200 रुपए में फुल बोतल दारू खरीदा है. इसी को देखकर रविन्द्र ने एक गाना लिखा.

शराबबंदी पर सख्त सीएम नीतीश: बिहार में शराबबंदी है. शराबबंदी को प्रभावी बनाने के लिए नीतीश कुमार ने पुलिस को खुली छूट दी है. शराब को खोजने के लिए डॉग स्क्वॉड, ड्रोन और हेलीकॉफ्टर तक का इस्तेमाल किया जा रहा है. इसके साथ ही उत्पाद विभाग गंगा के दियारा क्षेत्रों में शराब खोजने के लिए मोटरबोट भी लाने की तैयारी कर रही. शराब तस्करों पर पुलिस सतर्कता के बाद भारी मात्रा में शराब बरामद की जा रही है. इधर विपक्ष के लगातार हमलावर होने के बावजूद नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो शराबबंदी से पीछे नहीं हटेंगे.नीतीश कुमार ने कहा कि शराबबंदी को विफल करने की कोशिश में जो भी लोग लगे हैं हम उनको छोड़ेंगे नहीं. धंधेबाजों को पकड़ने के लिए अभी ड्रोन और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जरूरत पड़ी तो प्लेन उतारेंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं.

