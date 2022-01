पटना: बिहार में ठंड (Cold In Bihar) का असर अब विमानों पर भी देखने को मिल रहा है. एयरपोर्ट से परिचालित किये जा रहे विमानों (Effect Of Fog On Flight) पर कोहरे का असर देखा जा रहा है. आज सुबह 10 बजकर 30 मिनट तक कोई भी विमान पटना एयरपोर्ट पर लैंड नहीं किया. रनवे पर विजिबिलिटी कम होने के कारण ऐसी स्थिति बनी है. लगातार विमानो का बिलंब और रद्द होने का सिलसिला जारी है. पटना एयरपोर्ट से कोलकाता, अहमदावाद, मुम्बई और पुणे जाने वाली एक एक जोड़ी विमान को रद्द कर दिया गया है.



बीते मंगलवार को भी पटना एयरपोर्ट से अन्य शहरों के लिए जाने वाली 6 जोड़े विमानों को रद्द किया गया था. पटना एयरपोर्ट के रनवे पर विजिबिलिटी कम होने के कारण सुबह आने वाले विमानों को परिचालित करने में काफी दिक्क्क्त हो रहा है. दिल्ली से आने वाली विस्तारा फ्लाइट को पटना एयरपोर्ट के ऊपर कई चक्कर लगाने के बाद लखनऊ के लिए डायवर्ट किया गया है. कुल मिलाकर देखा जाए, तो पटना एयरपोर्ट पर अभी भी रनवे की विजिबिलिटी 500 मीटर से कम है. इसीलिए विमानों के परिचालन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.

बता दें कि पटना में कोहरा और ठंड बढ़ने से आम जनजीवन के साथ-साथ वाहनों और विमानों पर भी असर पड़ रहा है. कुछ दिनों पहले हुई बूंदाबांदी से आने वाले दिनों में भी बारिश और ओला गिरने के आसार जताए गए हैं. सुबह में दृश्यता लगातार घटती जा रही है और विमान सेवाओं की आवाजाही हर दिन प्रभावित हो रही है. कोहरे की वजह से दृश्यता काफी कम रह रही है. बीते कुछ दिनों पहले पटना आने-जाने वाले 10 विमानों को रद्द कर दिया गया था जबकि 13 जोड़ी विमान लेट रहे. यात्रियों को ठंड में भारी कठिनाई हुई.

