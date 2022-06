पटना: राज्यसभा (Rajya Sabha By Election 2022) के लिए बिहार की पांच सीटों पर प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन हो गया है. बिहार विधानसभा में विधानसभा के सचिव ने निर्वाचित होने का सभी को सर्टिफिकेट दे दिया है. जदयू ने खीरू महतो (Khiru Mahto Elected Unopposed To Rajya Sabha) को राज्यसभा भेजा है. वहीं राजद ने फैयाज अहमद ( Fayaz Ahmed Elected Unopposed To Rajya Sabha) और फिर से मीसा भारती (Misa Bharti Elected Unopposed To Rajya Sabha) पर भरोसा जताया है. बीजेपी की ओर से सतीश चंद्र दुबे (Satish Chandra Dubey Elected Unopposed To Rajya Sabha) और शंभू शरण पटेल (Shambhu Sharan Patel Elected Unopposed To Rajya Sabha) राज्यसभा भेजे गए हैं.

मीसा के साथ राबड़ी-तेजप्रताप भी पहुंचे: नव निर्वाचित सदस्यों को प्रमाण पत्र दिये जाने के दौरान विधानसभा परिसर में गहमागहमी बढ़ी हुई थीय आरजेडी के दोनों प्रत्याशियों पूर्व विधायक फैयाज अहमद और निवर्तमान सांसद मीसा भारती (MP Misa Bharati) को भी निर्वाचन का प्रमाण पत्र दि गया. इसके लिए पूर्व सीएम राबड़ी देवी विधानसभा पहुंची थीं. मीसा भारती की साथ उनके भाई तेजप्रताप भी मौजूद रहे.

राज्यसभा में अभी आरजेडी के 5 सांसद: आपको बता दें कि मीसा और फैयाज के निर्वाचित होने के बाद राज्यसभा में राजद के सांसदों की संख्या बढ़कर 6 हो जाएगी. अभी मनोज झा, मीसा भारती, एडी सिंह, अशफाक अहमद करीम और प्रेम गुप्ता कुल 5 सांसद हैं. मीसा भारती का कार्यकाल जुलाई में पूरा हो रहा है. वहीं, प्रेमचंद गुप्ता और अमरेंद्र धारी सिंह का टर्म अप्रैल 2026 में पूरा हो रहा है. मनोज झा और अहमद अशफाक का टर्म अप्रैल 2024 में पूरा होगा.

पार्टियों ने दिखायी एकजुटता : बिहार में 5 सीटें खाली हुई थी और केवल 5 उम्मीदवारों ने ही नामांकन किया था और तभी निर्विरोध निर्वाचित होना तय था. आज जब सर्टिफिकेट पांचों उम्मीदवार को दिया गया है तो उस दौरान आरजेडी, जदयू और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता विधानसभा पहुंचे थे. जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी सहित कई मंत्री पहुंचे थे. वहीं बीजेपी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद थे. वहीं आरजेडी की तरफ से राबड़ी देवी और तेजप्रताप भी पहुंचे थे. बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के समर्थक भी विधानसभा पहुंचे थे और लगातार नारेबाजी भी करते रहे.

