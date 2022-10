पटना: राजधानी पटना में दो पक्षों में मारपीट और गोलीबारी (Fighting And Firing Between Two Sides in Patna) हुई है. विक्रम थाना क्षेत्र में दूर्गा पूजा मेला में घूमने के दौरान बाइक से सड़क हादसा हुआ. जिसके बाद मारपीट और गोलीबारी की गई. जिसमें पिता और पुत्र को गोली लग गई. उसके बाद आनन-फानन में विक्रम स्वास्थ्य केंद्र से पटना रेफर किया गया. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है. मामला वजीरपुर गांव का है.

राजधानी पटना में दो पक्षों में मारपीट: यह मामला पटना के विक्रम थाना क्षेत्र का है. जहां मेला घूमने के दौरान बाइक हादसा हो गया. जहां दोनों पक्षों में मारपीट हो गयी. बात इतनी बढ़ गई कि गोलीबारी की गई. जिसमें पिता और पुत्र को गोली लग गई. जिसे गंभीर अवस्था में देखते हुए दोनों लोगों को पटना रेफर कर दिया गया. मामले में घायल हुए पिता की पहचान छोटेलाल प्रसाद और पुत्र की पहचान अशोक प्रसाद के रूप में हुई है. वहीं दूसरे पक्ष से एक बुजुर्ग भी घायल हो गया जिसका सिर फटा है. तीनों घायल को बिक्रम पीएचसी में भर्ती कराया गया जहां गोली लगने से छोटेलाल और अशोक नामक घायल पिता-पुत्र को प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने पीएमसीएच रेफर कर दिया. इधर वजीरपुर गांव में हुए गोलीबारी और मारपीट के बाद गांव में दहशत का माहौल है. फिलहाल पुलिस गांव में कैंप कर रही है. जिसके बाद फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करने में जुटी है.



'छोटेलाल प्रसाद की पेट में गोली लगी है और पुत्र अशोक प्रसाद के हाथ और चेहरे पर गोली लगी है. जिसे प्राथमिक उपचार के बाद पीएमसीएच रेफर कर दिया गया. हालांकि दूसरे पक्ष से बुजुर्ग हीरालाल प्रसाद का सिर फटा हुआ है जिसे इलाज के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया'.- डॉ. सुनील कुमार, पीएचसी चिकित्सक



गौरतलब हो कि दुर्गा पूजा के मेला के दौरान पटना जिले के बिक्रम के अलावा मनेर थाना इलाके में दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी. जिसके बाद विक्रम थाना इलाके में इस तरह की घटनाएं सामने आती है. जहां एक तरफ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई तरह की बातें करती है. हालांकि इस तरह की घटना रुकने का नाम नहीं ले रहा है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच लगी हुई है.







"वजीरपुर गांव के पास दुर्गा पूजा मेला के दौरान दो बाइक की टक्कर हो गया जिसके कारण विवाद हुआ. जिससे दोनों पक्षों में मारपीट के दौरान गोलीबारी हुई. इस गोलीबारी में छोटेलाल और पुत्र अशोक कुमार को गोली लगने से घायल हो गया. वहीं दूसरे पक्ष से हीरालाल प्रसाद का सिर फट गया है. जिसके बाद घायल पिता छोटेलाल प्रसाद और पुत्र अशोक प्रसाद को प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक में पीएमसीएच रेफर कर दिया. घटना का अनुसंधान और अध्यतन कार्रवाई जारी है." - धर्मेन्द्र कुमार, थानाध्यक्ष विक्रम