पटनाः बिहार की राजधानी पटना के एक चर्चित छात्रावास में गाने की तेज आवाज को लेकर उपजे विवाद में देर रात दर्जनों राउंड हवाई फायरिंग की (Firing Between Two Groups In Patna) गई. एक के बाद चल रही गोलियों की आवाज सुनकर स्थानीय लोग डर गए. वहीं सड़क से गुजर रहे लोग इधर-उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे. घटना की जानकारी मिलते ही पीरबहोर थाने (Pirbhor Police Station) की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली. साथ ही गोली चलाने वाले युवकों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला.

छात्रावास में हुई कई राउंड फायरिंगः दरअसल गुरुवार को पटना के मुसल्लमपुर इलाके के एक चर्चित छात्रावास के रहने वाले 2 छात्रों के बीच गाने की तेज आवाज की धुन को लेकर तू-तू मैं-मैं हो गई. इस दौरान दोनों ने एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी. इसके दूसरे ही दिन दोनों छात्रों के पक्ष वाले गुटों ने ताबड़तोड़ एक दूसरे के खिलाफ हवाई फायरिंग की घटना को अंजाम दिया. अचानक हुई फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग घबरा गए. कुछ देर के लिए इलाके में अफरा-तफरी मच गई. वहीं, इस घटना के बाद पीरबहोर थाने की पुलिस टीम देर रात घटनास्थल और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालकर फायरिंग करने वाले युवकों को चिन्हित करने की जुगत में जुटी नजर आई है .





"गोलीबारी की घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है. फिलहाल गोलीबारी करने वाले युवकों की धरपकड़ और अनुसंधान के लिए गठित टीम छापेमारी कर रही है. तेज आवाज में गाना बजाने को लेकर दो गुटों में फायरिंग हुई थी. ये सभी पढ़ने वाले छात्र हैं, जो हॉस्टल में रहते हैं. गाना बजाने से पढ़ाई में दिक्कत हो रही थी, इसी को लकर विवाद हुआ था. दोनों पक्ष के लोगों की तालाश की जा रही है. जो लोग भी इस गोलीबारी में शामिल हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी"- सबीउल हक, थानाप्रभारी, पीरबहोर

तेज आवाज में गाना बजाने को लेकर विवादः इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पीरबहोर थाना प्रभारी ने बताया कि एक ही छात्रावास के ऊपर और नीचे वाले तल्लों पर रहने वाले दो अलग-अलग युवकों के बीच गुरूवार को तेज आवाज में गाना बजाने को लेकर विवाद हुआ. इस दौरान इनके बीच झड़प भी हुई और इस घटना के बाद शुक्रवार को एक बार फिर इस छात्रावास के ऊपरी तल्ले में रहने वाले छात्र ने अपने गुट के साथ निचले तल्ले में रहने वाले छात्र को देख लेने की धमकी दी और कहा कि मेरा कमरा है, मैं जैसे रहूं. शुक्रवार की सुबह मिली थ्रेट के बाद निचले तल्ले में रहने वाला युवक डर से छात्रावास से हट गया. देर रात जब वो छात्रावास के अपने कमरे से सामान निकालने गया तो उसके के साथ भी कुछ युवक मौजूद थे, इसी दौरान ऊपरी तल्ले वाले युवक ने उनपर डर या दबाव बनाने के लिए चार राउंड फायरिंग की. हालांकि फायरिंग की इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है, पुलिस को घटनास्थल से खोखे भी बरामद हुए है.