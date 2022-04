पटनाः बिहार के पटना जिला अन्तर्गत मसौढ़ी के नदौल बाजार में रविवार सुबह होलसेल के कपड़े की दुकान में भीषण आग (Fire In Cloth Shop At Nadaul Bazar Of Patna) लग गई. स्थानीय लोगों और दमकल की कई गाड़ियों की मदद से घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. आग के कारण डेढ़ करोड़ से ज्यादा के नुकसान का अनुमान है. आग लगने के कारणों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पायी है. वहीं आग की घटना के कारण नदौल बाजार में घंटों अफरातफरी और जाम लगा रहा.

सुबह में लगी थी आगः पीड़ित दुकानदार संजय कुमार ने बताया कि शनिवार देर शाम दुकान बंद करके घर चले गए थे. उस वक्त तक सब ठीक था. अचानक सुबह 9 बजे सूचना मिली कि दुकान से धुआं निकल रहा है. जैसे-तैसे दुकान के पास पहुंचे तो दुकान से काफी घुंआ निकल रहा था. शटर खोलने का प्रयास किया तो अंदर भीषण आग लगी हुई थी. संजय ने बताया कि हॉलसेल कपड़े का काम है. दुकान में काफी मात्रा में कपड़ों का स्टॉक था. आग के कारण डेढ़ करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है. कपड़ा दुकानदार ने बताया कि आग कैसे लगी, यह पता नहीं लग पाया है, आशंका है कि कहीं न कहीं शार्ट सर्किट से ये हादसा हुआ होगा.

लेट से पहुंची दमकल की गाड़ी: आग लगने की सूचना के काफी देर बाद दमकल पहुंचने के कारण स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखा गया. इस कारण मौके पर स्थानीय लोगों का दमकल कर्मियों और पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों से तीखी नोखझोंक भी हुई. लोगों ने आरोप लगाया कि समय से दमकल की गाड़ियां पहुंचती तो नुकसान कम होता. वहीं नदौल के मुखिया ने बताया कि नदौल बाजार का यह बड़े दुकानों में से एक था. जहानाबाद और पटना के कई इलाके के दुकानदार यहां खरीदारी करने आते थे.

