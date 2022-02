पटना: राजधानी पटना से सटे बिहटा थाना क्षेत्र के अमहरा स्थित गोडाउन में अचानक आग लगने की (Fire Broke Out In A Godown At Bihta) घटना सामने आयी है. अमहरा के गोडाउन में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया. इधर अगलगी की जानकारी मिलने के बाद गोडाउन के मालिक मौके पर पहुंचकर गोडाउन को खोला लेकिन तब तक गोडाउन में रखे वाहन समेत करोड़ों (Goods Of crores Burnt In Fire At Bihta) रुपये का सामान जलकर राख हो गया था. आग लगने की सूचना तत्काल गोडाउन के मालिक ने स्थानीय प्रशासन को दी. जिसके बाद मौके पर पहुंची बिहटा पुलिस, एयरफोर्स और एनडीआरएफ की दमकल विभाग की कई गाड़ियां ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया लिया है.

दरअसल, अमहरा स्थित मां विंध्यवासिनी इंटरप्राइजेज के गोडाउन में आग लग गई थी. जहां, गोडाउन के अंदर रखे पिकअप वैन समेत शारदा इंटरप्राइजेज, शंकर डिस्ट्रीब्यूटर, मारुति इंटरप्राइजेज एवं श्री इंटरप्राइजेज एजेंसी की करीब ₹2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जलकर राख हो गई है. वहीं, गोडाउन के पार्टनर रविशंकर ने बताया कि, सुबह उनको अचानक सूचना मिली की गोडाउन से आग की लपटें और धुआं निकल रहा है. जिसके बाद वो गोडाउन पर पहुंचा तो देखा कि गोडाउन में पूरी तरह आग लगी हुई है और सारा सामान जलकर खाक हो गया है.

वहीं, उन्होंने इस घटना की सूचना तत्काल स्थानीय प्रशासन को दी, जिसके बाद मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है. फिलहाल गोडाउन के पार्टनर रविशंकर को भी नहीं पता कि गोडाउन में कैसे आग लगी. वैसे गोडाउन पर कोई भी कर्मचारी रात में नहीं रुकता था. बता दें कि, एयर फोर्स स्टेशन बिहटा, एनडीआरएफ एवं बिहार सरकार की कई छोटी-बड़ी दमकल की गाड़ियों से आग पर काबू पाया गया है.

