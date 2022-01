पटना:बिहार के बेतिया जिले में बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद (Bihar Tourism Minister Narayan Prasad ) के बेटे पर एफआईआर दर्ज (FIR on Minister Narayan Prasad son in Bettiah) की गई है. उनके बेटे पर गुंडई, बच्चों के साथ मारपीट और फायरिंग करने का आरोप है. पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार (ADG On Minister Son Opens Fire ) के मुताबिक बेतिया पुलिस अधीक्षक के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आपसी झंझट में आम जनता ने हथियार छीन ली थी. खेल रहे बच्चों को उस जगह से हटाने को लेकर आवेश में आकर गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया और मारपीट की गई है.

बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद के बेटे बबलू साह सहित सात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है. बेतिया पुलिस के द्वारा एक स्कॉर्पियो गाड़ी और दो हथियारों को जब्त किया गया है. नामजद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. दरअसल बगीचे में खेल रहे कुछ बच्चों को खेलने से मना करने गए मंत्री के बेटे के द्वारा बंदूक निकाल कर फायरिंग की गई थी. जिसमें कई लोग घायल हो गए थे.जिसके बाद आम लोगों के द्वारा मंत्री के बेटे की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई और मारपीट की गई थी.

बेतिया में मंत्री नारायण प्रसाद के बेटे पर FIR

पढ़ें- बेटे की गोलीबारी पर मंत्री की सफाई- 'गोली से नहीं पत्थर से घायल हुए लोग, जमीन कब्जाना चाहते थे दबंग'

हालांकि इस मामले में अब तक किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है. वहीं पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद (Minister Narayan Prasad clarification on son firing) द्वारा अपने बेटे के बचाव को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही है. मंत्री जी इस विवाद को पुश्तैनी जमीन का विवाद बता रहे हैं. उनका कहना है कि, स्थानीय दबंग लोग उस जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं. आए दिन कब्जे के लिए कभी खर-पतवार रख देते हैं. जब हमारे परिवार के लोगों को शिकायत मिली तो वो वहां गए उन लोगों ने उन पर हमला बोल दिया. बीच बचाव में हमारे लोगों ने भी जवाबी कार्रवाई की है. वहीं पुलिस हर विषय पर अनुसंधान कर रही है. पुलिस मुख्यालय के अनुसार जल्द ही इस मामले का खुलासा भी किया जाएगा.

दरअसर पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद के बेटे के द्वारा क्रिकेट खेल रहे बच्चों पर फायरिंग करने से जुड़ा यह पूरा मामला है. फायरिंग में कुछ बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए. जिनको इलाज के लिए बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. जानकारी के अनुसार, बेतिया के हरदिया गांव के पास पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद का घर है, उन्हीं के बगीचे में कुछ बच्चे खेल रहे थे. मंत्री के बेटे एवं कर्मी बच्चों को खेलने से मना करने गए थे. लेकिन विवाद ऐसा बढ़ा कि गुस्से में आकर मंत्री पुत्र ने बंदूक निकालकर फायरिंग कर दी.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP