मसौढ़ीः पटना जिले के धनरूआ थाना क्षेत्र (Dhanrua Police Station) अन्तर्गत सिंगरामपुर निवासी ठेला चालक रंजीत कुमार पर जमीन विवाद में हमला (Land Dispute In Patna) हुआ था. मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज (FIR In Beaten Case In Patna) कर ली है. मामले में पीड़ित रंजीत ने अपने चचेरे भाई राजदेव प्रसाद के पुत्र दीपक कुमार, चंदन कुमार और सूरज कुमार को आरोपी बनाया है. दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

"पीड़ित के बयान पर मामला दर्ज कर लिया गया है. मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. जल्द ही मामले में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जायेगी." सत्येंद्र कुमार, धनरूआ थाना अध्यक्ष

क्या है आरोपः बीते मंगलवार की दोपहर रंजीत के चचेरे भाईयों ने उस वक्त घातक हथियारों से हमला कर दिया जब वह अपना ठेला लेकर धनरूआ के पभेड़ी मोड़ से अपने घर वापस जा रहा था. हमले के बाद रंजीत अपने ही ठेले पर ही गिर गया. गोली आवाज सुनकर मौके पर भीड़ जमा हो गई. लोगों की भीड़ जुटते देख हमलावर अपनी बाइक लेकर मौके से फरार हो गये. मौके पर जुटे लोगों ने ठेला के साथ पीड़ित को उसेक घर पहुंचा. इसके बाद परिजनों ने उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया.

15 दिसंबर को पिता पर हुआ था हमलाः इस बाबत रंजीत कुमार ने बताया कि बीते 15 दिसम्बर को नामजद आरोपियों ने मेरे पिता विन्देश्वर प्रसाद को गांव में उस वक्त कुदाल से मारपीट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया गया था, जब वे अपने खेत घुमने गये थे. रंजीत ने बताया कि उस मामले में भी प्राथमिकी दर्ज (FIR In Land Dispute In Patna) है.

क्या है मामलाः रंजीत ने बताया कि घटना का कारण मेरे हिस्से का छह बीघा जमीन है. मेरे पट्टेदार दबंग हैं और हमेशा हमारे पिता और मुझे और मेरे छोटे भाई संजीत के साथ मारपीट करता है. वे लोग मारपीट कर दहशत फैलाना चाहते हैं, ताकि हमलोग अपने हिस्से की जमीन को छोड़ दें.