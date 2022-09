पटना: पीएमसीएच में 3 दिनों से जूनियर डॉक्टर का हड़ताल (Junior Doctors Strike In PMCH) चल रहा है. इस वजह से अस्पताल में इलाज की व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है. जिसके बाद शनिवार को इमरजेंसी के हालात में कई मरीजों के परिजन टाटा वार्ड लेकर पहुंचे. जहां एडमिट कराने के मरीज के परिजनों और ट्रॉली वालों के बीच बहस होने के बाद मारपीट (Fight Between Trolley Man And People In PMCH) हो गई. जिसमें मरीजों के परिजन मात्र दो से तीन की संख्या में थे और ट्रॉली वाले की संख्या दस से अधिक थी. इस झड़प को पीएमसीएच के सुरक्षाकर्मियों की मौजूदगी में अंजाम दिया गया. जिसमें मरीज के परिजनों को ट्रॉली कर्मी ने बुरी तरह पीट दिया, वहीं कुछ महिला परिजनों को भी चोटें लगी हैं.



ट्रॉली मैन और परिजनों के बीच मारपीट: दरअसल मामला पटना पीएमसीएच का है. जहां ट्रॉली वालों ने मरीजों के परिजनों को बहस के बाद हुए झगड़े में बेरहमी से पीटा है. ईटीवी भारत के कैमरे में कैद वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मारपीट वाले स्थान पर बिहार पुलिस की महिला कॉन्स्टेबल भी मौके पर मौजूद है. मरीज के परिजनों के साथ सुरक्षाकर्मियों ने भी अभद्र व्यवहार किया और गाली गलौज भी किया है.



सुरक्षाकर्मियों ने वीडियो कराया डिलीट: दरअसल मरीज के परिजन जल्दी अस्पताल में एडमिट करने की मांग पर अड़े थे और ट्रॉली वाले अपनी बातों में व्यस्त थे. इसी बीच मरीज के परिजनों और ट्रॉली वालों के बीच तनातनी हो गई और मामला हाथापाई तक पहुंच गया. जिसके बाद 15 से 20 मिनट तक पीएमसीएच के टाटा वार्ड के बाहर अफरातफरी का माहौल बन गया. इस पूरे मारपीट का वीडियो वहां पर मौजूद कुछ और मरीजों के परिजनों ने बना लिया. जिसे जबरन सुरक्षाकर्मियों ने डिलीट कराया.