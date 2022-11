पटना: राजधानी पटना स्थित पीएमसीएच (PMCH in Patna) में एक बार फिर से मरीज के परिजन और जूनियर डॉक्टरों के बीच मारपीट (Fight between patients kin and junior doctor) का मामला सामने आया है. घटना मंगलवार रात की है. घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि कुम्हरार निवासी 60 वर्षीय सरोज प्रसाद जायसवाल के सिर में चोट लगने के बाद उनके परिजन सोमवार को पीएमसीएच में टाटा वार्ड में लाकर भर्ती कराए हुए थे. जिसके बाद परिजन मरीज के इलाज से संतुष्ट नहीं होने के कारण जूनियर डॉक्टर से बहस करने लगे. देखते ही देखते मामला इतना बिगड़ा कि बात मारपीट (Fight between junior doctor and family in PMCH) तक पहुंच गई. घटना के बाद जूनियर डॉक्टरों ने मरीज के परिजनों के खिलाफ स्थानीय पीरबहोर थाना में मामला दर्ज कराया है.

ये भी पढ़ें- PMCH में गबन: निजी कंपनी 1.16 करोड़ रुपये और मरीजों का डाटा लेकर भागी

जांच में जुटी पुलिस: इस घटना के बाद जूनियर डॉक्टरों और मरीज के परिजनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है. दोनों एक-दूसरे के खिलाफ मारपीट का आरोप लगा रहे हैं. वहीं जूनियर डॉक्टरों की शिकायत पर पीरबहोर थाना की पुलिस ने मरीज के दो बेटों और एक रिश्तेदार को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है. पीरबहोर थाना प्रभारी ने जानकारी दी है कि दोनों एक-दूसरे पर मारपीट का आरोप लगा रहे हैं लेकिन परिजनों ने काउंटर एफआईआर दर्ज नहीं कराई है. पुलिस ने बताया कि जांच के बाद ही सच का पता लग पाएगा.

सीसीटीवी फुटेज से होगा खुलासा: घटना के बाद कौन सा पक्ष सच बोल रहा है और कौन सा पक्ष झूठ, इसका खुलासा आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज से किया जा सकता है. घटना के बाद जूनियर डॉक्टर काम का बहिष्कार करने की मांग रहे थे. हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने किसी तरह समझा-बुझाकर मामला शांत करवाया. बीते दिनों इसी वार्ड से एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ था, जिसमें जूनियर डॉक्टर मरीज के परिजनों को बुरी तरह पीटते दिखे थे.

ये भी पढ़ें- PMCH में हंगामा: जूनियर डॉक्टरों ने रोका काम, इमरजेंसी में कामकाज ठप