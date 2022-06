पटना: राजधानी पटना के सुलतानगंज थाना अंतर्गत अम्बेदकर नगर काॅलोनी की रहने वाली नेहा देवी को पुलिस ने बीते 31 मई को शराब मामले में सुल्तानगंज थाना से गिरफ्तार किया था. वहीं गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे जेल भेज दिया था. जेल में ही महिला की तबीयत खराब होने लगी. जिसके बाद जेल प्रशासन ने महिला को पटना के पीएमसीएच (Prisoner Died In PMCH) में भर्ती करवाया था. वहीं महिला का इलाज चल रहा था. इलाज के दौरान महिला की आज मौत (Female prisoner of Beur Jail dies in PMCH) हो गई.

इलाज के दौरान महिला कैदी की मौत: बेऊर जेल अधीक्षक जितेंद्र कुमार के मुताबिक के सुलतानगंज पटना की रहने वाली नेहा देवी ज्योति शराब बेचने और पीने के मामले में गिरफ्तार होकर विगत कुछ महीने पहले से ही पटना के बेऊर जेल में बंद थी. ज्यादा शराब पीने की वजह से उसका लीवर डैमेज हो गया था. इलाज के लिए उसे पटना पीएमसीएच में भर्ती कराया गया था, जहां पर आज सुबह उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है.

शराब मामले में हुई थी गिरफ्तारी: वहीं मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया साथ ही मोहल्ले मे सनसनी फैल गई. दरअसल बिहार पुलिस मद्य निषेध विभाग के द्वारा लगातार शराबबंदी (Liquor Ban In Bihar) कानून के तहत शराब पीने और बेचने वालों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है. इसी कड़ी में सुलतानगंज थाना अंतर्गत नेहा देवी को गिरफ्तार किया गया था.

