पटना: बिहार में बिगड़ते लॉ एंड आर्डर को देखते हुए नीतीश कुमार (CM Nitish On Bihar Law and Order) ने 9 फरवरी यानी कि कल हाई लेवल मीटिंग बुलाकर समीक्षा बैठक की थी. इस दौरान कई ऐसे निर्देश दिए गए जोकि, पिछली बार भी नवंबर में हुए समीक्षा बैठक के दौरान दिए गए थे. बैठक के दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि, बिहार में ज्यादातर घटनाएं जमीन विवाद से जुड़ी सामने आ रही है. इस पर एक्सपर्ट ( Expert Opinion On Law And Order In Bihar) का मानना है कि, जबतक पुलिस को मल्टीटास्किंग कार्य से अलग नहीं किया जाएगा तब तक लॉ एंड ऑर्डर में सुधार होना मुश्किल है.

बैठक में सीएम ने स्पष्ट किया कि, पहले भी जमीन विवाद से जुड़े मामलों के लिए महीने में डीएम एसपी को एक बार बैठकर मामले का समाधान करने को कहा गया था तो, वहीं 15 दिन पर यानी के महीने में दो बार एसडीओ और एसडीपीओ लेवल पर मामले का समाधान करने को कहा गया था. वहीं हफ्ते में एक दिन सीओ और थानाध्यक्ष को बैठक कर केस का अनुसंधान करने को कहा गया है. हालांकि यह कोई पहली बार नहीं कहा गया है. इससे पहले भी पिछली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा यह निर्देश वरीय पुलिस अधीक्षकों को दिया गया था.

इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वरीय अफसरों को कहा, विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोत्तम प्राथमिकता है. इसमें कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इसके अलावा पुलिस मुख्यालय के आला अधिकारियों को मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया है. कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि बार-बार समीक्षा बैठक के बाद भी नीतीश कुमार द्वारा दिए जा रहे हैं निर्देश का पालन नहीं हो पा रहा है. जिस वजह से उन्हें हर समीक्षा बैठक में इस तरह के निर्देश बार-बार देना पड़ रहा है.

विशेष सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार समीक्षा बैठक के दौरान नीतीश कुमार ने अधिकारियों के रवैये को लेकर सख्त रुख भी अपनाया है. उन्होंने यहां तक कह दिया है कि, जब सरकार पुलिस विभाग को सुविधा देने में कमी नहीं कर रही है तो कार्रवाई में क्यों कमी हो रही है. राज्य सरकार बिहार पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए हर सुविधा मुहैया करवा रही है फिर भी इसका असर देखने को कम मिल रहा है.

यही नहीं पिछली बार 16 नवंबर को लॉ एंड ऑर्डर को लेकर दिए गए निर्देश का कितना पालन हुआ है और इसके बावजूद भी जो अपराध का ग्राफ बढ़ा है इसके पीछे का कारण सीएम नीतीश कुमार ने जानने की कोशिश की है. पिछली बैठक के दौरान पुलिस मुख्यालय के आला अधिकारियों को मुख्यालय स्तर के प्रमंडल में दौरा करने का निर्देश दिया गया था. कितने अधिकारी दौरा कर रहे हैं इसकी भी जानकारी उनसे मांगी गई है.

यहां तक की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा फिर से एक बार जनता दरबार लगाया जा रहा है. उसमें ज्यादातर में अधिकारियों से जुड़ी शिकायतें ही सामने आती हैं. इस पर उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई है. हालांकि कल की समीक्षा बैठक के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय के आला अधिकारी अलर्ट हो गए हैं. पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने ईटीवी भारत से टेलिफोनिक बातचीत के दौरान बताया कि, पुलिस मुख्यालय के आला अधिकारी द्वारा जिले के एसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिए गए निर्देशों को एसपी तक पहुंचाया जा रहा है और लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है.

पॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉ संजय कुमार (Political Expert Dr. Sanjay Kumar) का कहना है कि, चाहे जितनी बार समीक्षा बैठक कर ले जब तक बिहार पुलिस को मल्टीटास्किंग कार्य से नहीं हटाया जाएगा तब तक परिणाम अच्छा नहीं आएगा. बिहार की आबादी के अनुपात में बिहार पुलिस का रेशियो बहुत कम है और इतनी सीमित पुलिस को राज्य सरकार ने बालू शराब के साथ-साथ अपराध रोकथाम कार्य में लगाया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समीक्षा बैठक के दौरान जो निर्देश देते हैं उसका बिहार पुलिस से कितना इंप्लीमेंट या इजक्यूट हो रहा है इसका परिणाम देखने को नहीं मिल रहा है. तभी तो आपराधिक घटनाओं में पिछली बैठक के बाद भी वृद्धि हुई है. पुलिस प्रशासन में उदासीनता देखने को मिल रही है.

"मल्टीटास्किंग के माध्यम से पुलिसिंग करना संभव नहीं है. अगर मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों का अधिकारी पालन किए होते तो परिणाम कुछ और देखने को मिलता. मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों का अधिकारी सख्ती से पालन नहीं कर रहे हैं. सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों को अधिकारी अमलीजामा नहीं पहना पा रहे हैं, यही वजह है कि एक बार फिर से बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं."-डॉ संजय कुमार, पॉलिटिकल एक्सपर्ट

वहीं कानून व्यवस्था को लेकर लोजपा ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के अलावे गृह विभाग के भी मंत्री हैं और खुद के विभाग की ही समीक्षा उन्हें करनी पड़ रही है, इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है. समीक्षा पर समीक्षा बैठक कर रहे हैं इसके बावजूद भी हत्या, लूट, चोरी, डकैती जैसे वारदातों में कमी नहीं हो रही है. चंदन सिंह ने कहा कि, अब इस सरकार से सुधार की गुंजाइश नहीं है. जिस वजह से बिहार में बढ़ते अपराध की घटनाओं के मद्देनजर लोजपा बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर आगामी 15 फरवरी को राजभवन मार्च करेगी.

"सरकार अब फायर नहीं बल्कि फ्लावर हो गई है. सरकार की बातों को उनके अधिकारी ही मानने को तैयार नहीं है. गृह विभाग एक बड़ी जिम्मेदारी है. ऐसे में इस विभाग में नीतीश कुमार के द्वारा पार्ट टाइम काम करने से सुधार होने वाला नहीं है. इस विभाग को परमानेंट एक मंत्री को सौंपना चाहिए जो इस विभाग पर पूरा अपना ध्यान आकर्षित कर सकें."- चंदन सिंह, लोजपा प्रवक्ता

रक्षा विशेषज्ञ ललन सिंह की मानें तो जब तक पुलिस को उनका महत्वपूर्ण कार्य पुलिसिंग नहीं करने दिया जाएगा, तब तक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं सुधरेगी. आज के समय में पुलिस का मुख्य उद्देश्य शराब खोजने और बालू माफियाओं को पकड़ने का रह गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को कई निर्देश दिया है. पुलिस को गश्ती बढ़ानी होगी और सभी जिले के एसपी को जो निर्देश दिया गया है उसका कितना पालन किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि,. हर हफ्ता बैठक कर मॉनिटरिंग करना होगा. पिछली बार बैठक के दौरान भी नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा बैठक की थी और कई तरह के निर्देश दिए थे. लेकिन फिर भी देखा गया है कि, पिछले 2 महीने में राजधानी पटना सहित बिहार के कई जिलों में आपराधिक घटनाएं घटित हुई हैं. पुलिस को समझना होगा कि सिर्फ शराबबंदी या बालू पकड़ने से लो एंड ऑर्डर नहीं सुधरता है.

"लॉ एंड आर्डर सुधारने के लिए पेट्रोलिंग जरूरी चीज है जिस पर पुलिस को खास तौर पर ध्यान देना होगा. जिले के कप्तान को हर दिन किसी न किसी थाने में जाना होगा तभी वहां के अधिकारी एक्टिव रहेंगे. पैदल गश्ती के साथ-साथ रात्रि गश्ती पर विशेष ध्यान देना होगा."-ललन सिंह, रक्षा विशेषज्ञ

