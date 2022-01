पटना: ड्रिफ्टवुड आर्ट (Driftwood Art) एक विधा है. इस विधा में चुनिंदा लोग ही पारंगत होते हैं. ड्रिफ्टवुड आर्ट के मैटेरियल यहां वहां मिल जाएंगे लेकिन उन्हें पहचानना हुनरमंदों का काम है. बिहार में ड्रिफ्टवुड आर्ट का शौक एक आईपीएस ऑफिसर रखते हैं. कह सकते हैं कि प्राणतोष कुमार दास (Prantosh Kumar Das IG) बिहार ही नहीं बल्कि देश में ड्रिफ्टवुड आर्ट से रूबरू करवाने वाले पहले आईपीएस ऑफिसर हैं. उनका शौक ही अब जुनून बन चुका है. इन्होंने बिहार के भागलपुर के बूढ़ानाथ मंदिर के पास ड्रिफ्टवुड म्यूजियम एवं पार्क (Driftwood Museum and Park) बनाया हुआ है. वहां का प्राकृतिक नजारा हर किसी को मंत्रमुग्ध कर लेता है. पीके दास अभी बिहार स्टेट रिकॉर्ड्स ब्यूरो में आईजी के पद पर कार्यरत हैं.

ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में आईजी प्राणतोष कुमार दास ने कहा कि उनके ड्रिफ्टवुड म्यूजियम में 100 से ज्यादा आकृतियों को सहेजकर रखा गया है. इन सभी कलाकृतियों का संकलन उन्होंने दो दशकों के लंबे संघर्षों में किया है. इसकी शुरूआत उन्होंने एक लकड़ी के बहते टुकड़े से की. उस बड़े से टुकड़े को लेकर वो अपने लॉन में लेकर आए. कई साल तक वो वैसे ही पड़ा रहा लेकिन एक दिन उन्होंने उसमें हाथी की सिर वाली आकृति दिखने लगी. फिर उसे बढ़ई से तराश कर नेचुरल शेप दिया. वहीं से उनकी इस क्षेत्र में दिलचस्पी बढ़ी.

ड्रिफ्टवुड आर्ट क्या है (What is Driftwood Art)? इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अमूमन ये लकड़ी का एक टुकड़ा होता है जो नदी, समुद्र, तालाब आदि के किनारे मिल जाते हैं. ये लहरों के थपड़े सहते सहते, हवा की मार झेलते झेलते किनारे लग जाते हैं. लेकिन इस लंबे सफर के दौरान लकड़ी का शेप बदल जाता है. बस उस लकड़ी में आकृति को पहचानकर तराशना ही चुनौती भरा होता है.

'यह मेरे शौक का हिस्सा है. मैंने एक पार्क बनाया है जहां लोगों को बहुत सारे ड्रिफ्टवुड आर्ट देखने को मिलेंगे. इन लकड़ियों को मैने अपनी अलग अलग यात्राओं और ड्यूटी के दौरान इकट्ठा किया था. ड्रिफ्टवुड संग्रहालय और पार्क मेरे लिए मेरे कर्तव्य के प्रति मेरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है.'- प्राणतोष कुमार दास, आईजी, बिहार क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो

पीके दास ने बताया कि ड्रिफ्टवुड आर्ट नेचर द्वारा बनाई एक आकृतिहै. उसे बस पहचानना होता है. पानी, रेत, हवा और लहरों के थपेड़ों से लकड़ियों की एक अलग ही आकृति उभर जाती है. ये एक ऐसा आर्ट है जिसकी कभी नकल नहीं (An art that cannot be copied) की जा सकती. ड्रिफ्टवुड कला भारत में सिर्फ केरल के कुमारकोम गांव में है. यह भारत के गिनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है.

अपने व्यस्ततम शेड्यूल में आईपीएस पीके दास इस कला के लिए समय निकाल लेते हैं. इस काम को उन्होंने अपनी पुलिसिंग का ही हिस्सा बताया. उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में दूसरे लोगों को भी आना चाहिए. ताकि इस कला को बढ़ावा मिल सके. ये कला सिर्फ सजाने के लिए नहीं बल्कि प्रकृति से साक्षात्कार के लिए भी है.

