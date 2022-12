पटना: आज बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के 202वें सत्र का सोमवार को अवसान हो गया (Last Day of Winter Session of Bihar Assembly) और सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया. इस शीतकालीन सत्र में कुल पांच बैठकें आयोजित हुईं. सत्र अवधि के लिए कुल 448 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें से 389 प्रश्नों को स्वीकृत किया गया.



62 सूचनाएं में से 27 सूचनाएं स्वीकृत हुई: नेवा (National E Vidhan Application) के माध्यम से कुल 309 प्रश्नों के उत्तर ऑनलाइन प्राप्त हुए जो करीब 80% है. वर्तमान सत्र के लंबित प्रश्नों को आगामी सत्र में सदन की मेज पर रखने के लिए विधान परिषद के सभापति के द्वारा सरकार से अनुशंसा भी की गई. वर्तमान सत्र के लिए ध्यानाकर्षण की कुल 62 सूचनाएं प्राप्त हुई. जिनमें 27 सूचनाएं स्वीकृत हुई. पांच सूचनाएं व्यपगत यानी लुप्त हुई और 20 सूचनाओं के उतर ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं. शेष सूचनाओं को प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को सुपुर्द कर दिया गया.

इसी प्रकार शून्यकाल की कुल 24 सूचना प्राप्त हुई. जिनमें इक्कीस सूचनाएं स्वीकृत हुई. 14 सूचनाएं व्यपगत हुई. निवेदन की कुल 32 सूचनाएं प्राप्त हुई. जिनमें 31 सूचनाएं स्वीकृत हुई. सभी स्वीकृत निवेदनों को सदन की सहमति से निवेदन समिति को सुपुर्द किया गया.





इस सत्र में बिहार विशेष न्यायालय (संशोधन) विधेयक 2022, बिहार लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक 2022, बिहार माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2022, बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1989 - 90) विधेयक 2022, बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक 2022, बिहार नगर पालिका (संशोधन) विधेयक 2022 और बिहार विनियोग (संख्या 4) विधेयक 2022 पारित किए गए.