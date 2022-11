पटना : बिहार में अब 27 नवंबर को जदयू प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा. पहले 26 नवंबर से प्रदेश अध्यक्ष और 13 नवंबर से प्रखंड स्तर के चुनाव की घोषणा की गई थी, लेकिन चुनाव की तिथि में अब कुछ (Change in the date of election of JDU state president) परिवर्तन किया गया है. निर्वाची पदाधिकारी जनार्दन प्रसाद सिंह ने इसकी घोषणा की.उन्होंने कहा कि इससे पहले 26 नवंबर को प्रदेश अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन किया जाएगा. यदि एक से अधिक नॉमिनेशन हुआ तो चुनाव कराया जाएगा.

ये भी पढ़ें : जमुई में जदयू अध्यक्ष ललन सिंह का भव्य स्वागत, कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर किया Welcome

प्रखंड स्तर का चुनाव 2 दिनों तक होगा : निर्वाची पदाधिकारी जनार्दन प्रसाद सिंह ने कहा कि 16 नवंबर से प्रखंड स्तर पर चुनाव होगा. जो बड़े जिले हैं वहां 2 दिनों तक प्रखंड स्तर का चुनाव होगा और 20 नवंबर को जिला स्तर पर चुनाव होगा. जिला स्तर का चुनाव 1 दिन में संपन्न कराया जाएगा. प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव संपन्न होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव दिल्ली में कराया जाएगा. राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव निर्वाची पदाधिकारी अनिल हेगड़े कराएंगे. 10 दिसंबर को राष्ट्रीय परिषद और 11 दिसंबर को खुला अधिवेशन की तिथि संभावित है । चुनाव को लेकर आज सभी 41 जिलों के निर्वाची पदाधिकारियों के साथ बैठक भी हुई है और सभी को दिशा निर्देश दिया गया है।

जदयू चुनाव का नया शेड्यूल

16 और 17 नवंबर को प्रखंड क्षेत्र चुनाव.

10:00 से 11:00 तक नामांकन पत्र दाखिल करना.

11:05 बजे से 11:30 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच. 11:35 बजे से 12:30 बजे तक नाम वापसी करने का अंतिम समय और

1:00 से 4:00 तक चुनाव, उसके पश्चात गिनती.



20 नवंबर को जिला और नगर का चुनाव

10:00 से 11:00 तक नामांकन पत्र दाखिल करना .

11:05 बजे से 11:30 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच .

11:35 बजे से 12:30 बजे तक नाम वापसी करने का अंतिम समय और

1:00 बजे से 4:00 बजे तक चुनाव और उसके पश्चात मतपत्रों की गिनती.



26 नवंबर को प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव

11:00 से 1:00 तक नामांकन पत्र दाखिल करना.

1:15 से 1:45 तक नामांकन पत्रों की जांच.

2:00 से 5:00 तक नाम वापसी करने का अंतिम समय.

27 नवंबर को 11:00 से 1:30 तक चुनाव और उसके पश्चात मतपत्रों की गिनती.





ये भी पढ़ें : जदयू में 'मनभेद'.. ललन और आरसीपी सिंह के बीच घमासान से बढ़ेगी पार्टी की मुश्किलें!