पटना: बिहार के समस्तीपुर जिले से रविवार को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी. यहां एक ही परिवार के पांच लोगों ने एक साथ फांसी लगाकर जान (Five People Hanged Together In Samastipur) दे दी थी. इसपर शिक्षा मंत्री और उस क्षेत्र के विधायक विजय चौधरी (Vijay Choudhary On Samastipur Suicide Case) ने कहा कि घटना दुखद है. मैं भी वहां गया था और गांव के लोगों से मुलाकात की है. फिलहाल आत्महत्या की बात कही जा रही है लेकिन जांच के बाद ही पूरे मामले को लेकर कुछ कहा जा सकता है.

विजय चौधरी ने जताया दुख: विजय चौधरी ने कहा कि गांव में मैं 1 घंटे तक रहा. जो जानकारी मिल रही है उन लोगों पर कर्ज का दबाव था और इसीलिए वहां चर्चा थी कि उन लोगों ने सुसाइड किया है. हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है. जांच पड़ताल के बाद ही सही स्थिति का पता चलेगा. फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी वहां पहुंचे हैं और पूरी जांच पड़ताल कर रहे हैं.

"घटना का समय सुबह पांच साढ़े पांच बजे का बताया जा रहा है. घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और उसके कुछ देर बाद मैं भी वहां पहुंच गया. गांव टोले के अधिकांश लोग मुझसे परिचित हैं. परिवार कर्ज लिए हुए था, इसके कारण दबाव में था. फॉरेंसिक टीम भी पहुंचकर मामले की जांच में जुटी है. पुलिस भी अपनी तहकीकात पूरा कर लेगी उसके बाद ही सारे तथ्य सामने आएंगे. एक ही परिवार के पांच लोगों ने सुसाइड किया है या मामला कुछ और है ये जांच के बाद ही पता चलेगा. घटना बहुत दुखद है."- विजय चौधरी, शिक्षा मंत्री, बिहार

बिहार में 5 लोगों ने दे दी जान, क्या था मामला? : समस्तीपुर जिले के मऊ धनेशपुर दक्षिण गांव में रविवार को परिवार के पांच लोगों के शव फंदे से लटकती मिली (Samastipur Mass Suicide Case) थी. मृतकों की पहचान मनोज झा (50), उसकी पत्नी सुंदरमनी देवी, उनकी मां सीता देवी और बच्चे सत्यम व शिवम के रूप में की गई है. बताया जाता है कि गांव के लोगों ने रविवार सुबह जब मकान का दरवाजा बंद देखा तो उन्हें शक हुआ और दरवाजा खोलने पर उन्होंने पूरे परिवार को फांसी से लटका देखा और पुलिस को सूचित किया.

