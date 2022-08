पटना : बिहार में सीबीआई की ओर से राजद नेताओं के कई ठिकानों पर छापेमारी (CBI raids many places of RJD leaders) चल रही है. इसी कड़ी में पटना जिले के मनेर प्रखंड के दरवेशपुर दक्षिणी पंचायत के जीवराखन टोला में राजद नेता सह बालू कारोबारी सुभाष यादव के करीबी योगेंद्र यादव एवं पंचायत समिति सदस्य सुनीता देवी के घर पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी (ED raids close aide of RJD leader Subhash Yadav) शुरू हुई है. छापेमारी के बाद परिवार और इलाके में हड़कंप मचा हुआ है.

बालू कारोबारी योगेंद्र यादव की है कई जगह जमीन : ग्रामीणों की मानें तो योगेंद्र यादव सुभाष यादव का काफी करीबी है और कई सालों से बालू के कारोबार में जुड़ा हुआ है. बालू के कारोबार से योगेंद्र यादव ने काफी संपत्ति बटोरी है. मनेर के अलावा दानापुर, पटना में भी कई जगह करोड़ों की जमीन भी है. दूसरी ओर योगेंद्र यादव की पत्नी सुनीता देवी दरवेशपुर दक्षिणी पंचायत से पंचायत समिति की सदस्य हैं.

RJD के चार नेताओं के ठिकानों पर सीबीआई के छापे : गौरतलब हो कि बिहार में सुबह से सीबीआई ने लालू प्रसाद की पार्टी के चार नेताओं सुनील सिंह, अशफाक करीम, फैय्याज़ अहमद, सुबोध राय और पूर्व विधायक राजद अबू दोजाना के घर पर छापेमारी की है. सूत्रों का कहना है कि ये सभी नेता आरजेडी पार्टी के लिए फंड की व्यवस्था करते थे. आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बेहद करीबी पूर्व एमएलसी सुबोध राय के घर से कई महत्वपूर्ण कागजात भी मिले हैं. सुबोध राय आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बेहद करीबी बताए जाते हैं और बिहार में बालू का कारोबार भी करते हैं.

