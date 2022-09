पटना: भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने मंगलवार को 253 रजिस्टर्ड अनऑथराइज्ड राजनीतिक दलों को निष्क्रिय घोषित कर दिया है. इसके साथ ही 86 रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का निबंधन रद्द कर दिया है. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन नहीं करने पर आयोग ने यह कार्रवाई की है और इसके तहत बिहार के 9 राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द (Recognition of 9 parties canceled in Bihar) हुई है.

253 दल निष्क्रिय घोषित: अब ये सभी दल राजनीतिक दलों को मिलने वाली सुविधा से लाभान्वित नहीं हो पाएंगे. इसके अलावा 253 निष्क्रिय घोषित किए गए. गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल भी, इन 86 मान्यता रद्द हुई पार्टियों की तरह ही प्रतीक आवंटन आदेश 1968 के तहत लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे. भारत निर्वाचन आयोग ने 253 राजनीतिक दलों को निष्क्रिय इसलिए घोषित किया है क्योंकि उन्हें दिए गए नोटिस का जवाब उन्होंने नहीं दिया और ना ही किसी राज्य की आम सभा या सांसद चुनाव 2014 और 2019 के लिए एक भी चुनाव लड़ा है.

निर्वाचन आयोग ने दी जानकारी: इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग ने जानकारी दी है कि चुनाव लड़े बिना स्वीकार्य अधिकारों का लाभ उठाकर चुनाव पूर्व उपलब्ध राजनीति के स्थान पर कब्जा करने वाली ऐसी पार्टियों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. यह वास्तव में चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों की भीड़ को भी बढ़ाता है जिससे मतदाताओं के लिए भ्रम की स्थिति पैदा होती है.





बिहार के जिन राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द हुई है उनके नाम निम्न हैं

AIMS पार्टी, स्थापना 24 जून 2011 अखंड झारखंड पीपुल्स फ्रंट, स्थापना 17 नवंबर 2004 अखिल भारतीय अत्यंत पिछड़ा संघर्ष मोर्चा, 30 अप्रैल 2010 अखिल भारतीय देशभक्त मोर्चा, 10 दिसंबर 1991 अति पिछड़ा पार्टी, 18 फरवरी 2009 भारत मंगलम परिषद, 20 नवंबर 2001 भारतीय उत्तम सेना, 31 जनवरी 2013 भारतीय राजनीतिक विकल्प पार्टी, 6 अगस्त 2013 दलित समाज पार्टी, 16 जून 1998

