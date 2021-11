पटना: लॉकडाउन और कोरोना महामारी (Covid 19 Pandemic) के कारण रेलवे बोर्ड द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों को अब धीरे-धीरे हटाया जा रहा है. कई सुविधाएं जिसे रेलवे (Indian Rail) की ओर से बंद कर दिया गया था, फिर से बहाल करने की तैयारी चल रही है. दिसंबर से ट्रेनों में यात्रियों को भोजन (Food In Train In Bihar ) परोसा जाने लगेगा, पैंट्री कार को फिर से चालू करने के लिए साफ सफाई का काम जोरों पर है. इससे यात्रियों (Good News For Railway Passengers ) को काफी आराम होगा.

ट्रेनों में यात्रियों को अब पहले जैसी ही सुविधाएं मिलने लगेगी. स्पेशल ट्रेन की जगह ज्यादातर ट्रेनें नियमित कर दी गई हैं. ट्रेनों में खानपान की सुविधा भी यात्रियों को जल्द मिलने लगेगी. अब ट्रेनों में पैंट्री कार सेवा चालू की जाएगी. इससे लाखों यात्रियों को फिर से फायदा होगा. यात्रियों की सुविधा और जरूरतों को देखते हुए आईआरसीटी ने रेडी टू ईट की व्यवस्था फिर से शुरू की है.

दिसंबर से ट्रेन में फिर मिलेगा भोजन

रेडी टू ईट (Ready To Eat Meals) के तहत यात्रियों को पका हुआ भोजन (Cooked Food On Trains) दिया जाएगा. इसका फायदा यह होगा कि लंबी दूरी का सफर करने वाले रेल यात्रियों को ट्रेनों और स्टेशनों पर यात्रियों को ताजा भोजन भी मिल सकेगा. रेलवे मंत्रालय के द्वारा कोरोना काल में ट्रेनों में भोजन बनाने बेचने की व्यवस्था बंद कर दी गई थी, लेकिन एक बार फिर से इसे शुरू (Resume Cooked Meals On Trains) किया जा रहा है.

पूर्व मध्य रेल (East Central Railway) के आईआरसीटीसी के क्षेत्रीय महाप्रबंधक राजेश कुमार ने बताया कि पके भोजन की व्यवस्था को कोविड 19 के प्रकोप के कारण रोक दिया गया था. लेकिन एक बार फिर से संक्रमण के मामले कम हुए हैं. ऐसे में रेलवे बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार ट्रेनों में सेवाएं सुचारू रूप से शुरू हो रही है.

रेलवे मंत्रालय के द्वारा निर्णय लिया गया है कि यात्रियों की जरूरत के मद्देनजर ट्रेनों में पके पकाए भोजन की व्यवस्था फिर से शुरू कर दी जाएगी. इसी को ध्यान में रखते हुए पूर्व मध्य रेल के 13 ट्रेनों (Cooked Meals On 13 Trains) को फर्स्ट फेज में चिन्हित किया गया है. जिसमें दिसंबर के पहले सप्ताह से रसोई की शुरुआत की जाएगी.

कोरोना महामारी के कारण 2 साल से बंद पैंट्री कार को फिर से सुचारू रूप से चालू किया जाएगा. ऐसे में रेल में सेवा बहाल होने से लोगों को इसका फायदा होगा. पूर्व मध्य रेल के क्षेत्राधिकार में चलने वाले सभी ट्रेनों में दिसंबर माह में आईआरसीटीसी के द्वारा पैंट्री कार (IRCTC Pantry Car) की सुविधा बहाल की जाएगी.

ट्रेनों में कुक्ड मील स्टार्ट करने को लेकर हमारे पास रेल मंत्रालय से आदेश आया है. इसकी तैयारी की जा रही है. दिसंबर के पहले सप्ताह में 13 ट्रेनों में यात्रियों को भोजन परोसा जाएगा. धीरे-धीरे दूसरे ट्रेनों में भी यह सुविधा शुरू कर दी जाएगी.- राजेश कुमार, क्षेत्रीय महाप्रबंधक, आईआरसीटीसी पूर्व मध्य रेल

ट्रेनों के पैंट्री कार की साफ सफाई की जा रही है. हालांकि लंबे समय से रसोई बंद होने के कारण इसकी स्थिति खराब हो गई है. लेकिन तमाम चीजों को जल्द से जल्द दुरुस्त करने की कवायद चल रही है. जल्द ही पूर्व मध्य रेल के सभी पैंट्री कार से खाना यात्रियों के बर्थ तक पहुंचाने के लिए आईआरसीटीसी के द्वारा अभियान के तहत सफाई अभियान चल रहा है. पैंट्री कार के साथ-साथ चलने वाली अन्य मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में भी यात्रियों को भोजन परोसने की तैयारी चल रही है.

