पटना: रंगों का त्योहार होली नजदीक आ रही है. बाहर प्रदेशों से लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है. ट्रेनों में सीट फुल होने के कारण ट्रेनों में रिजर्वेशन (Railway Reservation) को लेकर यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इस बीच पूर्व मध्य रेल (East Central Railway) ने ट्रेनों के परिचालन में बदलाव (Changes in Operation of Trains) किया गया है. मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विरेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रयागराज छिवकी स्टेशन पर नन इंटरलॉकिंग (Non Interlocking At Prayagraj Chheoki Station) कार्य के कारण ट्रेनों के परिचालन में अस्थायी बदलाव किया गया है.

ये भी पढ़ें: पूर्व मध्य रेल का नया कीर्तिमान, यात्री यातायात और माल ढुलाई से हासिल किया रिकॉर्ड राजस्व

ट्रेनों के परिचालन में बदलाव: मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विरेंद्र कुमार ने बताया कि उत्तर मध्य रेलवे के नैनी और प्रयागराज छिवकी के मध्य तीहरी लाईन की कमीशनिंग के लिए प्रयागराज छिवकी स्टेशन पर चल रहे नन-इंटरलॉकिंग कार्य के मद्देनजर यहां से गुजरने वाली पूर्व मध्य रेल की ट्रेनों में अस्थायी बदलाव किया गया है. साथ ही और कई ट्रेनों के परिचालन पर भी रोक लगा दिया गया है.



रद्द की गई ट्रेनें (अपने प्रारंभिक स्टेशन से खुलने की तिथि से) इस प्रकार है...

82355 पटना-सीएसएमटी, मुंबई एक्सप्रेस 09 एवं 13 मार्च, 2022 को रद्द.

82356 सीएसएमटी, मुंबई-पटना एक्सप्रेस 11 एवं 15 मार्च, 2022 को रद्द.

22947 सूरत-भागलपुर एक्सप्रेस 12 मार्च 2022 को रद्द.

22948 भागलपुर-सूरत एक्सप्रेस 14 मार्च 2022 को रद्द.

12519 लोकमान्य तिलक-कामाख्या एक्सप्रेस 13 मार्च 2022 को रद्द.

12520 कामाख्या-लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस 10 मार्च 2022 को रद्द.

1045 छत्रपत्रि साहूमहाराज टर्मिनल कोल्हापुर-धनबाद एक्सप्रेस 11 मार्च 2022 को रद्द रहेगी.

11046 धनबाद-छत्रपत्रि साहूमहाराज टर्मिनल कोल्हापुर एक्सप्रेस 14 मार्च 2022 को

22465 मधुपुर-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस 10 मार्च 2022 को रद्द,

22466 आनंद विहार टर्मिनल-मधुपुर एक्सप्रेस 09 मार्च 2022 को रद्द,

22409 गया-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस 13 मार्च 2022 को रद्द

22410 आनंद विहार टर्मिनल-गया एक्सप्रेस 12 मार्च 2022 को रद्द रहेगी.





ये भी पढ़ें: गया जंक्शन का पूर्व मध्य रेलवे महाप्रबंधक ने किया निरीक्षण, कहा- 'यात्री की सुविधा और सेफ्टी पर रेलवे का फोकस'

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP