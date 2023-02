पटनाः बिहार के कई स्टेशनों का कायाकल्प (Many stations of Bihar will be updated ) होने वाला है.रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज रेलवे बोर्ड से वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बजट 2023-24 के रेल भाग पर आधारित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि इस साल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार में रेलवे के लिए रिकॉर्ड 8505 करोड़ का एलोकेशन दिया है. उन्होंने बिहार राज्य के लिए रेलवे हेतु आवंटित धनराशि का जिक्र करते हुए बताया कि बिहार में कुल रु. 74,880 करोड़ के 57 प्रोजेक्ट चल रहे हैं.

रेलवे को रिकार्ड धनराशि आवंटितः अश्विनी वैष्णव ने कहा कि संसद में रेलवे के लिए डिमांड फॉर ग्रांट्स रखा गया. इसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रेलवे के लिए रिकॉर्ड धनराशि आवंटित की है. उन्होंने इस अवसर पर विभिन्न राज्यों के लिए रेलवे हेतु आवंटित धनराशि से अवगत कराया. इस संवाददाता सम्मेलन में पूर्व मध्य रेल, मुख्यालय, हाजीपुर सहित पांचों मंडलों के मंडल रेल प्रबंधक थे. रेल मंत्री के संबोधन के बाद महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेल अनुपम शर्मा ने हाजीपुर मुख्यालय में उपस्थित संवाददाताओं से कहा कि बजट 2023-24 में पूर्व मध्य रेल की रेल परियोजनाओं, यात्री सुविधा, संरक्षा, आधारभूत संरचना के उन्नयन कार्य के लिए रिकॉर्ड धनराशि आवंटित की गयी है.

गया स्टेशन के लिए 140 करोड़ ःअनुपम शर्मा ने कहा कि इस बजट (2023-24) में पूर्व मध्य रेल के लिए 8568 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है. उन्होंने कहा कि पूर्व मध्य रेल के गया और मुजफ्फरपुर स्टेशन को विश्वस्तरीय स्टेशन बनाने का काम चल रहा है. इस बजट में गया स्टेशन के लिए 140 करोड़ तथा मुजफ्फरपुर स्टेशन के लिए 176 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. साथ ही बेगुसराय, सिंगरौली, सीतामढ़ी, दरभंगा, बापूधाम मोतिहारी, धनबाद, पं.दीनदयाल उपाध्याय जं., बक्सर और बरौनी स्टेशनों के विकास के लिए 215 करोड़ का आवंटन मिला है.

'अमृत भारत स्टेशन' के तहत स्टेशन चयनितः उन्होंने कहा कि इसके साथ ही 'अमृत भारत स्टेशन' के तहत पूर्व मध्य रेल के 77 स्टेशनों का चयन किया गया है. इनके लिए इस बजट में 82 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं. इसके साथ ही लिफ्ट के लिए 17 करोड़, एस्केलेटर के लिए 7.5 करोड़, एफओबी और प्लेटफॉर्म के उच्चीकरण के लिए 77 करोड़ तथा दिव्यांगजन की सुविधाओं के विकास के लिए 15 करोड़ की धनराशि आवंटित की गयी है.

" पूर्व मध्य रेल के लिए 8568 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है. पूर्व मध्य रेल को सर्वे के लिए भी पर्याप्त मात्रा में धनराशि आवंटित की गयी है. इनमें पं. दीनदयाल उपाध्याय जं.-पटना-किऊल के बीच तीसरी लाईन और टोरी-चतरा नई लाईन आदि शामिल है. पूर्व मध्य रेल के गया और मुजफ्फरपुर स्टेशन को विश्वस्तरीय स्टेशन बनाने का काम चल रहा है. इस बजट में गया स्टेशन के लिए 140 करोड़ तथा मुजफ्फरपुर स्टेशन के लिए 176 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है" - अनुपम शर्मा, महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेल





बजट 2022-23 में पूर्व मध्य रेल को कुछ प्रमुख मदों हेतु आवंटित राशि

पूर्व मध्य रेल की महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए आवंटनः नई लाईन- फतुहा-इसलामपुर (43.5 किमी) साथ में नेउरा से दनियांवा (42 किमी) दनियांवा से बिहारशरीफ (38 किमी), बिहारशरीफ से बरबीघा (26 किमी), बरबीघा से शेखपुरा (17 किमी) तकनईलाईन का विस्तार के लिए 300 करोड़ का आवंटन, कोडरमा-तिलैया (65 किमी) के लिए 275 करोड़, हाजीपुर-सुगौली वाया वैशाली (148 किमी) के लिए 250 करोड़, अररिया-सुपौल (92 किमी) के लिए 235 करोड़, सकरी-हसनपुर (79 किमी) के लिए 75 करोड़, खगड़िया-कुशेश्वरस्थान (44 किमी) के लिए 65 करोड़, गया-डाल्टेनगंज वाया रफीगंज के लिए 20 करोड़, राजगीर-हिसुआ-तिलैया (46 किमी) के लिए 20 करोड़ और नटेसर-इसलामपुर (21 किमी) छपरा-मुजफ्फरपुर (78 किमी) के लिए 20 करोड़, बिहटा-औरंगाबाद (120 किमी) के लिए 20 करोड, मुजफ्फरपुर-दरभंगा (67 किमी) के लिए 20 करोड़ आवंटन मिला है.



आमान परिवर्तन में आवंटनः आमान परिवर्तन के लिए जयनगर-दरभंगा-नरकटियागंज (268 किमी) के लिए 125 करोड़, सकरी-निर्मली और झंझारपुर-लौकहा बाजार (94 किमी) एवं सहरसा-फॉरबिसगंज (111 किमी) - 105 करोड़,





दोहरीकरण में आवंटनः दोहरीकरण के लिए रामपुरडुमरा-टाल-राजेंद्रपुल-अतिरिक्त पुल व दोहरीकरण (14 किमी) - 500 करोड़, धनबाद-सोननगर तिहरी लाईन (291 किमी) - 450 करोड़, मुजफ्फरपुर-सगौली (110 किमी) -400 करोड़, सगौली-बाल्मिकीनगर (101 किमी) - 300 करोड़, किऊल-गया (124)- 200 करोड़,समस्तीपुर-दरभंगा (38 किमी) - 75 करोड़, दरभंगा बाईपास (9.5 किमी)-75 करोड़,करौटा पटनेर-मनकट्ठा ट्रायंगल - 58 करोड़.