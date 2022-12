पटना: देश के पहाड़ियों में हो रही बर्फबारी (drop in temperature due to westerly wind in bihar) का असर अब बिहार में भी दिखने लगा है. बर्फीली हवा के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट (Cold in Bihar) देखने को मिली है. वहीं पछुआ हवा ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ाकर रखी है. मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में सबसे कम तापमान गया जिले का रहा है. यहां का न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. वहीं पटना का अधिकतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ है. वहीं औसत न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच है. बीते 24 घंटे में सर्वाधिक अधिकतम तापमान औरंगाबाद में 26.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

बिहार में बढ़ा ठंड का असर: पटना मौसम विभाग (Patna Meteorological Department) के मुताबिक प्रदेश में मौसम अभी शुष्क बना हुआ है और अगले 5 दिनों तक मौसम के शुष्क बने रहने की प्रबल संभावना है. मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि प्रदेश में अभी के समय पछुआ हवा उत्तर पछुआ हवा का प्रवाह सतह से 0.9 किलोमीटर ऊपर बना हुआ है, जिसकी गति 6-8 किलोमीटर प्रति घंटे के करीब है और आद्रता की उपस्थिति दोनों मिलकर कुहासा को घना बना रहे हैं. इसके कारण सुबह के समय हिमालय की तराई वाले क्षेत्रों में घना कुहासा देखने को मिल रहा है.

बिहार में छाया घना कोहरा: मौसम विभाग की मानें तो प्रदेश में अब घने कोहरे का असर दिखने लगा है. प्रदेश के उत्तर-पश्चिम, उत्तर-मध्य, दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-मध्य भागों में सुबह के समय कई घंटों तक घना कोहरा देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि इन क्षेत्रों के लोग यदि सड़क पर यातायात के दौरान विशेष सावधानी बरतें. मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में मौसम में कोई खास परिवर्तन की संभावना नहीं है वही दिन के समय आसमान अगले 5 दिनों तक साफ रहेंगे.



