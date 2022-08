पटनाः बिहार की राजधानी पटना में सोमवार को राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर पहुंचे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav Said He become Fatty After Marriage) ने सबके सामने स्वीकार किया वो शादी के बाद थोड़े मोटे हो गए हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा तो सबके साथ होता है, जिसने भी शादी की है, वो समझते हैं इस बात को. तेजस्वी ने कहा कि पहले उनकी भी बॉडी फिट हुआ करती थी, जब वो क्रिकेट खेला करते थे लेकिन इस बात का मलाल रहा कि बिहार से कभी नहीं खेला. उन्होंने कहा कि वैसी व्यवस्था (Condition of Sports In Bihar) उस समय राज्य में नहीं थी, लेकिन आज बिहार के खिलाड़ी हर जगह अपना नाम रोशन कर रहे हैं. बिहार में खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने का पूरा मौका मिले, इसके लिए वह हर संभव प्रयास करेंगे.

'यहां आकर बेहद खुशी महसूस हो रही है': पटना में खेल सम्मान समारोह में तेजस्वी जब संबोधन करने पहुंचे तो उन्होंने मंच से भाषण की शुरुआत में ही कहा कि वह भी एक खिलाड़ी रहे हैं, इसलिए यहां आकर बेहद खुशी महसूस हो रही है. जब वह खेलते थे तब भी उन्हें मलाल रहता था कि बिहार में क्रिकेट का कोई अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट नहीं हो रहा, बिहार क्रिकेट से लोग सामने नहीं निकलकर नहीं आ रहे हैं, जबकि टैलेंट भरपूर है. ऐसे में अब जब वह सरकार में हैं तो उनका प्रयास है कि बिहार में खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने का पूरा मौका मिले और उन्हें आगे बढ़ने का पूरा अवसर भी मिले. इसके लिए वो पूरी कोशिश करेंगे.

"मैंने विराट कोहली के साथ खेला है. अंडर 13 अंडर 15 अंडर 17 अंडर 19 और कई रणजी मुकाबले भी खेला है. दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए भी खेला है. लेकिन लिगामेंट इंजरी होने के कारण आगे नहीं खेल पाए. आज भारतीय क्रिकेट टीम में जितने भी खिलाड़ी खेल रहे हैं सब उनके बैचमेट हैं या तो उनके जूनियर हैं. लेकिन मलाल इस बात है कि बिहार से कभी नहीं खेला दिल्ली से खेला, लोग पूछते भी थे आप बिहार के हैं लेकिन वहां से नहीं खेलते. अब मेरी पूरी कोशिश है कि खिलाड़ियों को पूरा मौका मिले और बिहार से खेल के यहां के खिलाड़ी बिहार का नाम रोशन करें"- तेजस्वी यादव, डिप्टी सीएम

'अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए':तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार खेल प्राधिकरण का नारा है कि 'खेल रहा है बिहार जीत रहा है बिहार' तो उन्होंने भी 2024 के लिए नारा दिया है 'करे के बा, लड़े के बा और जीते के बा..' तेजस्वी ने खिलाड़ियों सो कहा कि आप लोग खेल में जीत हार की चिंता मत किजीए, एक दम खुले दिमाग से खेलिए और अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए, तभी आप सफल होंगे. जीत हार के बारे में मत सोचिये. बिहार के लिए गर्व की बात है कि प्रदेश के खिलाड़ी गोल्ड मेडल ला रहे हैं.

213 खिलाड़ियों को उपमुख्यमंत्री ने किया सम्‍मानितः दरअसल 29 अगस्‍त को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बिहार राज्‍य खेल सम्‍मान 2022 (Bihar State Sports Award 2022) के मौके पर आयोजित एक समारोह में पहुंचे थे, जहां उन्होंने खेलकूद के क्षेत्र में प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सम्‍मानित किया. इस मौके पर प्रदेश सरकार की ओर से 213 खिलाड़ियों को सम्‍मानित किया गया. साथ ही 6 प्रशिक्षक को भी उपमुख्यमंत्री ने 1-1 लाख रुपये का नकद पुरस्‍कार देकर सम्‍मानित किया. इस मौके पर तेजस्‍वी ने कहा कि जब मैं खिलाड़ी था तो मुझे बिहार में ज्यादा सुविधा नहीं मिली थी, लेकिन अब मैं बिहार के खिलाड़ियों को कोई कमी नहीं होने दूंगा.

