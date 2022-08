पटना: बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव (Deputy CM Tejashwi Yadav ) दिल्ली से पटना (Tejashwi Yadav Returned From Delhi To Patna) लौट आए हैं. पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों पर पलटवार (Tejashwi Yadav Attacks BJP) किया. उन्होंने कहा कि जो लोग रोजगार को लेकर हम से सवाल पूछ रहे हैं पहले उन्हें बताना चाहिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने 8 सालों में 16 करोड़ लोगों को रोजगार ( BJP Promise Of Jobs ) दिया? साथ ही उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार (Bihar Cabinet Expansion) को लेकर कहा कि महागठबंधन के घटन दलों के शीर्ष नेतृत्व सीताराम येचुरी, डी राजा और सोनिया गांधी से बातचीत हो चुकी है.

पढ़ें- सोनिया गांधी से मिले तेजस्वी, बोले.. बिहारी बिकाऊ नहीं टिकाऊ होता है.. नीतीश कुमार ने कर दिखाया

दिल्ली से पटना लौटे तेजस्वी यादव: इससे पहले दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से तेजस्वी ने मुलाकात की (Tejashwi Yadav Sonia Gandhi Meeting) थी. बिहार में गठबंधन की सरकार बनने के बाद दोनों नेताओं के बीच करीब 30 मिनट तक बातचीत हुई थी. साथ ही उन्होंने अपने पिता लालू यादव का आशीर्वाद भी लिया. उसके बाद शनिवार को पटना लौट आए. उन्होंने साफ-साफ कहा कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा. दिल्ली में विपक्ष के बड़े नेताओं से भी हमारी मुलाकात हुई. सब के साथ बैठे सब से बातचीत हुई. राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी से भी हमने जाकर आशीर्वाद लिया.

बीजेपी पर तेजस्वी का हमला: तेजस्वी यादव ने कहा कि जहां तक मंत्रिमंडल विस्तार का सवाल है उस पर भी सब कुछ हो रहा है. बहुत जल्द ही मंत्रिमंडल का भी गठन बिहार में हो जाएगा. कुल मिलाकर देखें तो पटना एयरपोर्ट पहुंचते ही तेजस्वी यादव ने बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों पर निशाना साधा और साफ-साफ कहा कि बौखलाहट में इस तरह के बयान बीजेपी के मंत्री दे रहे हैं.

"8 साल हो गया 16 करोड़ रोजगार दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं. हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था. हम तो दे रहे हैं. महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व से दिल्ली में हमारी बात हुई है. लालू यादव से आशीर्वाद लिया है. जल्द ही कैबिनेट विस्तार किया जाएगा. आरेजडी के नाम लगभग तय हो गए हैं. मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बातचीत अंतिम दौर में है." - तेजस्वी यादव, उप मुख्यमंत्री, बिहार

महागठबंधन सरकार में हो सकते हैं 36 मंत्री: आपको बता दें कि मंत्री पद को लेकर पहले से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच चर्चा हो चुकी है. आरजेडी को 18 मंत्री पद मिल सकते हैं तो वहीं जेडीयू को 13 मंत्री पद और कांग्रेस के हिस्से में तीन मंत्री पद जा सकता है. इसके अलावा अगर माले मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए तैयार होगा तो एक मंत्री पद माले को भी मिलेगा. जीतनराम मांझी की पार्टी हम से एक और एक निर्दलीय का भी मंत्री बनना तय है.

जेडीयू को पुराने 12 मंत्री पद मिलना तयः एनडीए सरकार में 127 विधायक थे. विधान परिषद के सदस्य भी एनडीए के 50 से अधिक थे और उसमें से 30 मंत्री बनाए गए थे. बीजेपी के 16 जदयू के 12 और हम से एक और एक निर्दलीय मंत्री थे. अब महागठबंधन की सरकार में 164 विधायकों का समर्थन है आरजेडी 79 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है और इसलिए 18 मंत्री पद मिलना तय माना जा रहा है. यह संख्या 20 तक भी बढ़ सकती है. जदयू के पुराने 12 मंत्री पद मिलना तय माना जा रहा है. इसमें से कुछ मंत्री बदले भी जा सकते हैं लेकिन अधिकांश पुराने ही रिपीट होने की संभावना है. कांग्रेस के खाते में तीन मंत्री पद जाएगा. ऐसे सूत्र के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कांग्रेस कोटे से एक उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे. लेकिन उसके लिए तेजस्वी यादव तैयार नहीं हुए.







'बीजेपी ने 2 करोड़ जॉब का वादा किया था' : उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इससे पहले भी बीजेपी पर रोजगार देने को लेकर किए गए वादे पर कई सवाल पूछे थे. उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने राज्य में 19 लाख नौकरियां देने की बात कही, क्या उन्होंने अपना वादा पूरा किया. बीजेपी के लोग इसी तरह देश में 2 करोड़ नौकरियां देने की बात करते थे, लेकिन 80 लाख नौकरियां ही देते थे. उन्होंने कहा कि हम लोग बिहार की बेहतरी के लिए काम करेंगे. मैं सब लोगों से मिल रहा हूं. सीताराम येचुरी, डी राजा और सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात की है. हमारे नेचुरल सहयोगी है. बता दें कि तेजस्वी यादव बिहार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले पिता लालू प्रसाद यादव का आर्शीवाद लेने दिल्ली पहुंचे थे.

तेजस्वी के 10 लाख नौकरियों के वादे पर क्या बोले नीतीश: उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरियों वाले वादे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ( CM Nitish Kumar On Tejashwi Yadav) ने कहा कि, ''हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा पूरा प्रयास रहेगा. 2015-2016 में भी हमने जो कहा था वो किया. उसका दूसरा चरण भी लाया गया. उसके अलावा भी बहुत काम किया है. हमने भी कहा है कि अधिक से अधिक रोजगार मिलना चाहिए.''