पटना: अपने बकाया वेतन भुगतान (Salary Demand Of Kaimur Teacher) की मांग को लेकर कैमूर से एक शिक्षिका आरजेडी कार्यालय (RJD Office In Patna) पहुंची. कुमारी रंजन लता कैमूर जिले के कटरा कला उच्च विद्यालय में विज्ञान विषय की शिक्षिका हैं. शिक्षिका का आरोप है कि वर्ष 2017 से ही उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है. जब वे डिप्टी सीएम रेणु देवी के पास गईं, तो डिप्टी सीएम के गार्ड ने उनसे डेढ़ लाख रुपये घूस (Allegations Against Deputy CM's Guard) की मांग की थी.

शिक्षिका ने बताया कि बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर वे मुख्यमंत्री (CM Nitish Kumar) से लेकर शिक्षा मंत्री तक से गुहार लगा चुकी है, लेकिन उन्हें आज तक सिवाय आश्ववासन के कुछ नहीं मिला. पटना के आरजेडी ऑफिस पहुंची रंजन लता का कहना है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक उन्हें परेशान कर रहे हैं.

रेणु देवी के गार्ड पर आरोप

"शिकायत कर करके थक चुके हैं, बावजूद इसके हमें इस सरकार में न्याय नहीं मिला है. मुझे नवंबर 2017 से वेतन नहीं मिला है. यही कारण है कि आज हम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय पहुंचे हैं. राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं से मिलकर अपनी समस्याओं को कहेंगे. उम्मीद है कि हमारी समस्याओं का समाधान होगा."-कुमारी रंजन लता, शिक्षिका, कटरा कला उच्च विद्यालय

शिक्षिका ने आरोप लगाते हुए कहा कि डिप्टी सीएम रेणु देवी (Renu Devi Deputy Chief Minister Of Bihar) के आवास पर उनके सुरक्षा गार्ड द्वारा मेरे साथ बदतमीजी भी की गई थी. इसको लेकर भी मैंने शिकायत की थी. मुझे उम्मीद थी कि बिहार की उपमुख्यमंत्री महिला हैं और मैं दलित महिला शिक्षक हूं, मुझे वहां से न्याय मिलेगा. लेकिन आज तक न्याय नहीं मिला.

साथ ही शिक्षिका ने बताया कि सुरक्षा गार्ड ने मेरे साथ बदतमीजी (Guard Misbehaved With Teacher) की थी और पैरवी करने के लिए 1.5 लाख रुपये की मांग भी की गई थी. शिक्षिका ने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी शिक्षा विभाग के अधिकारी मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं. आरजेडी कार्यालय अपनी गुहार लेकर पहुंची शिक्षिका का कहना है कि बिहार सरकार से तो न्याय की आस खत्म हो चुकी है. अब विपक्ष से ही उम्मीद है. विपक्ष मेरी बात उठाए और मुझे इंसाफ दिलवाए. राजद कार्यालय पहुंची कुमारी रंजन लता को उम्मीद है कि विपक्ष के नेता उनकी मदद जरूर करेंगे.

