पटनाः गया पटना रेलखंड के तारेगना रेलवे स्टेशन (Taregana Railway Station On Gaya Patna Line ) के पास वर्ष 2019 में रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हुआ था. तकनीकि कारणों से ओवरब्रिज का निर्माण कार्य पर रोक लग गई. संचिका पथ निर्माण मंत्रालय में लंबित पड़ा हुआ है. साथ ही तारेगना स्टेशन पर फुटओवर ब्रिज का काम भी लंबित है. ओवरब्रिज ठप रहने से आक्रोशित मसौढ़ी के लोगों ने शनिवार को तारेगना रेलवे स्टेशन पर घरना देकर अविलंब निर्माण कार्य पूरा करने की मांग (Demand to build incomplete railway overbridge In Taregna ) की. धरना पर बैठे लोगों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ओवरब्रिज और फुटओवर ब्रिज निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो आमरण अनशन करेंगे.

तारेगना रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण

"तारेगना ओवर ब्रिज के निर्माण के निर्माण के लिए जब रेलवे ने अपने हिस्से की राशि दे दी है. बावजूद राज्य सरकार परियोजना को क्यों नहीं अनुमोदन दे रही है. रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है. उसकी फाइल राज्य सरकार के पास जंग खा रही है. राज्य सरकार से अनुमोदन नहीं मिलने के कारण काम बंद हो गया है. फाइल अनुमोदन के इंतजार में अटकी पड़ी है. परियोजना के बिलंव में पूरी जवाबदेही राज सरकार की है."- रामकृपाल यादव, सांसद, पाटलिपुत्र

रोजाना घंटों जाम में लोग फंसने को मजबूरः स्थानीय निवासी डॉ सुनील गवास्कर ने बताया कि ओवरब्रिज के अभाव में रोजाना घंटों जाम में लोग फंसने को मजबूर हैं. पिछले कई सालों से मसौढ़ी के तारेगना आरोबी का काम बंद हैं. इसके निर्माण के लिए लगातार आंदोलन जारी है. सुनील गवास्कर ने कहा कि 6 सूत्री मांगों को लेकर हमलोग यहां जमा हुए हैं. इलाके के सभी पक्षों के लोगों का समर्थन है. तारेगना रेलवे गुमटी के पास रेलवे ओवरब्रिज और स्टेशन पर फुट ओवरब्रिज का निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है. केंद्र और राज्य सरकार की आपसी तालमेल नहीं बनने के कारण जनता का विकास का काम अवरुद्ध हो गया है. मांगे पूरा होने तक धरना अनवरत चलेगा.

