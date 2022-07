मुजफ्फरपुरः बिहार के मुजफ्फरपुर में दिल्ली पुलिस (Delhi Police Raids in Muzaffarpur) ने स्थानीय पुलिस की मदद से एक साला-बहनोई को गिरफ्तार (Delhi Police Arrested Two Accused In Muzaffarpur) किया है. जो दिल्ली की एक कंपनी से 50 लाख रुपये और कार लेकर फरार हो गए थे. बताया जाता है कि घटना को अंजाम देने के बाद दोनों मुजफ्फरपुर के कुढ़नी इलाके में रह रहे थे. दिल्ली पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है. इनके खिलाफ दिल्ली के प्रीत विहार थाने में मामला दर्ज है.

49 लाख से ज्यादा रुपये बरामदः बताया जाता है कि साला बहनोई की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली और मुजफ्फरपुर पुलिस द्वारा कई जगहों पर छापामारी कर करीब 49 लाख से ज्यादा रुपये बरामद कर लिए गए हैं. हालांकि, पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है. इस मामले में हथौड़ी थानाध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया कि फेन चौधरी पंचायत के लालटुन सहनी के घर छापेमारी की गई ,इसके बाद उसके बहनोई के घर कुढ़नी के टरिया गांव में छापेमारी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया.

"ये दोनों दिल्ली की एक रैपर बनाने वाली कंपनी में काम करते थे. कंपनी के मालिक के दोनों पर बहुत भरोसा था. लालटुन और उसके बहनोई को मालिक ने कार से 50 लाख बैंक में जमा करने के लिए भेजा था, लेकिन दोनों रुपये और कार लेकर बिहार आ गए. कार में लगी जीपीएस से मालिक को जब दिल्ली के बाहर का लोकेशन पता चला तो फोन कर उसने दोनों से पूछा, तब इन लोगों ने बताया कि वे घर जा रहे हैं. घर पर मां की तबीयत अचानक खराब हो गई है. घर पहुंचकर रुपये बैंक में जमा कर देंगे. लेकिन बिहार आने के बाद दोनों ने मालिक से कभी संपर्क नहीं किया और फोन नंबर बदल दिया"- आलोक कुमार, थानाध्यक्ष

दिल्ली के प्रीत विहार थाने में मामला दर्ज वहीं, जब कंपनी के मालिक की बात इन दोनों लड़कों से नहीं हुई तो उन्होंने इनके खिलाफ एक मामला प्रीत विहार थाने में दर्ज कराया. मामला दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस मुजफ्फरपुर पहुंची और जीपीएस के आधार पर ही दोनों का लोकेशन ट्रेस करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल दोनों से पूछताछ जारी है.