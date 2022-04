पटना: बिहार की राजधानी पटना में सीआरपीएफ की बस से दो युवकों की मौत (Two Youths Killed In CRPF Bus) के बाद रविवार को उग्र लोगों ने जमकर बवाल किया. आक्रोशित लोगों ने बाईपास थाना क्षेत्र के रानीपुर पैजावा स्थित महिंद्रा शो रूम एनएच-30 को जाम कर दिया. इस दौरान लोगों को समझाने पहुंची पुलिस को भी विरोध का सामना करना पड़ा. देखते ही देखते कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव (Stone Pelting On Police In Patna) कर दिया. जिसके जवाब में पुलिस बल के जवानों ने लोगों पर जमकर लाठी बरसाई और हवाई फायरिंग की. जिसमें दोनों पक्षों के लोग घायल हो गए.

दरअसल, रविवार को बाईपास थाना क्षेत्र के रानीपुर पैजावा स्थित महिंद्रा शो रूम एनएच-30 के पास एक बाइक पर सवार दो युवकों को सीआरपीएफ बस ने कुचला दिया. इस घटना से गुस्साए लोगों ने सीआरपीएफ बस में आग लगा कर हंगामा करने लगे. बस में आग लगा देख सभी सीआरपीएफ जवान मौके से भाग निकले. मृत युवकों की पहचान दीदारगंज के रिकाबगंज निवासी रोहित और सुनील के रूप में हुई है. रोहित अपने मौसरे भाई सुनील की शादी का कार्ड देने दानापुर गया था. कार्ड देकर अपने घर लौट रहा था, तभी यह दर्दनाक घटना घट गई.

उपद्रवियों को पुलिस ने खदेड़: इस घटना से नाराज लोगों के बस में आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, तो लोगों ने उनपर पथराव कर दिया. जवाब में पुलिस ने भी लाठिया भांजी. वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस हवाई फायरिंग भी की है, लेकिन पुलिस गोली चलाने की बात से इनकार कर रही है. इस दर्दनाक घटना से परिजनों में कोहराम मच गया. स्थानीय पुलिस मामले की जांच कर रही है. वहीं, डीएसपी अमित शरण ने कहा कि पथराव कर रहे उपद्रवियों को पुलिस के जवानों ने खदेड़ दिया है और परिचालन को सामान कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि उपद्रवियों पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी.

पटना में तेज रफ्तार का कहर: गौरतलब है कि कि पटना में सड़क हादसे (Road Accident in Patna) के मामलों में दिनों दिन इजाफा होता जा रहा है. रोजाना कहीं ना कहीं तेज रफ्तार का शिकार लोग हो रहे हैं. कई लोगों की मौत हो जा रही है तो कई गंभीर रूप से जख्मी हो रहे हैं. आए दिन अनियंत्रित तेज रफ्तार गाड़ी हादसे का शिकार हो रही है और वाहन चालक के साथ-साथ लोग भी असमय मौत के मुंह में जा रहे हैं.

