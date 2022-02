पटना: राजधानी पटना के दानापुर थाना क्षेत्र के नासरीगंज गंगा घाट से चार दिनों से लापता युवक नीतीश कुमार का शव बरामद (Dead Boby Of Missing Youth Recovered In Patna) किया गया है. घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. वहीं आक्रोशित लोगों ने दानापुर-गांधी मैदान रोड को जामकर (Road Jam In Danapur) थोड़ी देर के लिए जमकर हंगामा किया. मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर जाम को हटवाया और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है.

ये भी पढ़ें- 10 फरवरी से लापता 3 साल की बच्ची का मिला शव, परिजनों ने जतायी हत्या की आशंका

बता दें कि, दानापुर थाना क्षेत्र के नासरीगंज गंगा नदी से युवक का शव बरामद किया गया है. मृतक के भाई राहुल कुमार ने बताया कि मेरा भाई पिछले 4 दिनों से लापता था जिसको लेकर हम लोगों ने थाने में आवेदन दिया था लेकिन आज मेरे भाई का नासरीगंज गंगा नदी से शव मिला है. हालांकि घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने कुछ देर के लिए दानापुर गांधी मैदान मेन रोड को जाम किया लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत करा लिया.

वहीं, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अनुमंडलीय अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और पूरे मामले की छानबीन में जुटी गई है. युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है. फिलहाल युवक की मौत कैसे हुई है ये पता नहीं चल पाया है.

ये भी पढ़ें- सारण: आम के पेड़ से लटककर युवक ने की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP