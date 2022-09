पटना: राजधानी पटना गंगा घाट (Patna Ganga Ghat) पर गंगा का पानी खतरे (Rising Water Level Of Ganga In Patna) को निशान को पार कर चुका है. ऐसे में पटना जिला प्रशासन ने भी पटना के गंगा घाटों पर आने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. वहीं गंगा के बढ़ते जलस्तर के साथ ही सड़कों पर सांपों ( Snakes In Ganga Ghat) का आने का सिलसिला भी जारी है. इसके कारण गंगा के आस-पास रहने वाले बच्चों पर ज्यादा खतरा मंडरा रहा है.

जाल में फंसा सांप: ईटीवी संवाददाता जब गंगा के बढ़ते जलस्तर के हालात का जायजा लेने पहुंचे तो पाया कि लोगों को एक और चीज से खतरा है और वो है जहरीली सांपों का खतरा. पटना के अदालत घाट ( Adalat Ghat Patna) में बढ़े हुए गंगा के पानी में बहकर एक सांप बाहर आ गया और वह सांप घाट पर रखे जाल में जा फंसा. उसके बाद अदालत घाट के पास रहने वाले स्लम बस्ती के कुछ बच्चों ने उस सांप को बचाने की ठानी और फिर एक-एक कर सभी बच्चों ने उस सांप को जाल से छुड़ाने की मुहिम शुरू की.

जाल को ब्लेड से काटकर बच्चों ने सांप को पानी में छोड़ा: तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि अदालत घाट पर मौजूद कुछ बच्चों ने ब्लेड से उस जाल को काट दिया जिसमें सांप फंसा हुआ है. सांप को जाल से आजाद कराकर वापस गंगा नदी में बच्चों ने छोड़ दिया. बच्चों ने सांप की मदद की लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है.

जिला प्रशासन के अलर्ट का नहीं दिख रहा असर: गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है. गंगा घाटों पर आने वाले लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है. साथ ही संबंधित पदाधिकारियों को भी घाटों पर चहलकदमी करने वाले लोगों पर नकेल कसने के आदेश जारी किए हैं. बावजूद इसके उफनती गंगा के बीच लोगों की गंगा घाटों पर चहलकदमी जारी है. इतना ही नहीं कई लोग गंगा स्नान करते भी नजर आते हैं. इसी कड़ी में गंगा घाटों पर गंगा के पानी में बहकर सांपों के आने का सिलसिला भी जारी है और ऐसे में गंगा घाटों के आसपास रहने वाले बच्चे इन सांपों के साथ चहल कदमी करते नजर आ रहे हैं जो इन बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है.

"सुबह से सांप जाल में फंसा है. हम उसको पानी में छोड़ देंगे. सांप चला जाएगा."- चिंटू