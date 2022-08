पटना (दानापुर): पटना से सटे दानापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है. दानापुर के पास मनेर में सिलेंडर विस्फोट होने से चार लोगों की मौत (Four died on cylinder blast on boat in Maner ) की खबर है. बताया जाता है कि मनेर में गंगा घाट पर अवैध बालू से लदे नाव पर सिलेंडर विस्फोट हुआ है, जिसमें चार लोगों की दर्दनाक हुई है. प्रशासन की ओर से अभी पुष्टि का इंतजार है.

बताया जाता है मनेर में नाव पर लोग खाना बना रहे थे इसी दौरान ये हादसा हुआ. हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.