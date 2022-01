पटना: बिहार में कोरोना के बढ़ते केस (Corona cases increasing in Bihar) को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है. कोरोना को लेकर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप (CMG) की बैठक (CMG meeting on Corona) होनी है. इसमें कई सख्त फैसले लिए जा सकते हैं. दरअसल बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है. लगातार संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है. 11 जनवरी को 5908 कोरोना संक्रमित मिले हैं और 5 लोगों की मौत भी हो गई है.

ये भी पढ़ें- कोरोना इफेक्ट: बिहार में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान तत्काल प्रभाव से बंद

सोमवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सीएमजी की बैठक हुई थी और उसमें कई तरह के प्रतिबंध लगाने पर सहमति बनी थी. उसी दिन हर 2 दिनों पर सीएमजी की बैठक करने का फैसला हुआ था. क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक (Crisis Management Group meeting) में कई तरह के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं. मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु राजधानी पटना सहित राज्य के कई गंगा घाटों पर पहुंचते हैं. संक्रमण से बचाने के लिए इस पर प्रतिबंध लग सकता है.

वहीं, दुकानों के खुलने का भी समय बदल सकता है. अल्टरनेट डे दुकान खोलने पर भी फैसला हो सकता है. इसके अलावा सब्जी मंडियों पर भी सख्ती की जा सकती है. बिहार में दिसंबर के अंतिम सप्ताह में कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave of Corona In Bihar) शुरू हुआ है और अब सक्रिय कोरोना संक्रमित की संख्या 20,000 से अधिक हो चुकी है. मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है. ऐसे में कोरोना नियंत्रण के लिए सरकार कई कदम उठाने की तैयारी में है. सीएमजी की बैठक में कई सख्त फैसले हो सकते हैं.



ऐसी ही विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP