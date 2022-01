पटना: बिहार में कोरोना वायरस काफी तेजी से फैल रहा है. हर दिन मरीजों की संख्या बढ़ रही है. नए केसों ने बिहार सरकार (Bihar Government) के साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग (Health Department) की भी चिंता बढ़ा दी है. इसको देखते हुए शुक्रवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक (Crisis Management Group Meeting In Patna) होने वाली है. क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हर दूसरे दिन बुलाई जा रही है ताकि कोरोना संक्रमण को लेकर पूरा महकमा अलर्ट रहे और गाइडलाइन का सख्ती से पालन भी करवाया जा सके.

जानकारी के मुताबिक मुख्य सचिव के नेतृत्व में यह बैठक होगी. कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने को लेकर कई अहम फैसले भी लिए जाने की उम्मीद है. कहा जा रहा है कि, क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में सब्जी मंडियों को लेकर भी अहम फैसला हो सकता है. सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ देखने को मिलती है. इसे नियंत्रित करने की भी कोशिश की जा सकती है. इसके लिए बैठक के दौरान सब्जी मंडियों के लिए गाइडलाइन बनाए जा सकते हैं.

इससे पहले जब 3 जनवरी सोमवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सीएमजी की बैठक हुई थी और उसमें कई तरह के प्रतिबंध लगाने पर सहमति बनी थी. उसी दिन हर 2 दिनों पर सीएमजी की बैठक करने का फैसला हुआ था. क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक (Crisis Management Group meeting) में कई तरह के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं.

वहीं, दुकानों के खुलने का भी समय बदल सकता है. अल्टरनेट डे दुकान खोलने पर भी फैसला हो सकता है. इसके अलावा सब्जी मंडियों पर भी सख्ती की जा सकती है. बिहार में दिसंबर के अंतिम सप्ताह में कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave of Corona In Bihar) शुरू हुआ है और अब सक्रिय कोरोना संक्रमित की संख्या 20,000 से अधिक हो चुकी है. मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है. ऐसे में कोरोना नियंत्रण के लिए सरकार कई कदम उठाने की तैयारी में है. सीएमजी की बैठक में कई सख्त फैसले हो सकते हैं.

