पटना: बिहार में (Increasing Crime In Bihar) लगातार बढ़ रही अपराध की घटनाएं चिंता का विषय बनती जा रही है. ताजा मामला पटनासिटी के फतुहां थाना इलाके का है. जहां, अपराधियों ने दनियावां फोरलेन पर (Criminals Shot Father And Son In Fatuha) पिकअप सवार पिता-पुत्र को गोली मार दी. गोली लगने से घटनास्थल पर ही पिता की मौत हो गई और पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया.

घटना में घायल पुत्र का इलाज पीएमसीएच में चल रहा है. मृत व्यक्ति की पहचान खुशरूपुर निवासी 45 वर्षीय उदय कुमार के रूप में हुई है. उदय अपने पुत्र गौतम के साथ पिकअप पर थर्मोकोल लोडकर सासाराम जा रहा था. जहां, रास्ते में हथियार बंद अपराधी उदय और उसके पुत्र गौतम को गोली मारकर फरार हो गए.

सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंचे डीएसपी राजेश मांझी ने कहा कि, मृतक उदय अपराधी प्रवृति का व्यक्ति था और उसकी हत्या प्रतिशोध में हुई है. क्योंकि, कुछ दिन पहले ही उदय हत्या के मामले में जेल से छूटकर आया था, फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है.

