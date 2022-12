पटना: राजधानी पटना के दानापुर में दो युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच में जुट गई है. घटना को अपराधियों ने तकियापर स्थित गुलडाक मंदिर के पास अंजाम दिया. मृतकों की पहचान गाभताल के रोहित और दलदली रोड के अंकित के रूप में हुई है. (shot dead in patna ) (Criminals shot dead two youths in Danapur)

अपडेट जारी है..