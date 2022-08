पटना: बिहार की राजधानी (Crime In Patna) में सुबह सुबह सनसनी फैल गई. पटना दीघा इलाके में 75 साल के बुजुर्ग व्यक्ति की तलवार से गर्दन काट कर हत्या (Old Man Murdered With Sword In Patna) कर दी गई है. दीघा थाना क्षेत्र के गेट नंबर 74 के पास मौजूद लोगों ने बताया कि इस घटना को दो सगे भाइयों ने मिलकर अंजाम दिया है. दोनों भाई स्मैक पीने के आदी बताए जाते हैं. दोनों नशेड़ी भाइयों ने मंगलवार की अहले सुबह दीघा थाना क्षेत्र के बालू पर गेट संख्या 74 के पास सुखदेव चौधरी नाम के बुजुर्ग के गर्दन सहित पेट और सीने में तलवार से वार कर उनकी हत्या कर दी.

बीच सड़क पर तलवार से काटकर बुजुर्ग की हत्या: सुखदेव चौधरी सुबह अपने घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे. इसी दौरान मॉर्निंग वॉक कर सुखदेव दीघा थाना क्षेत्र के गेट नंबर 74 के पास मौजूद एक चाय दुकान के पास आकर बैठ गए. इसी दौरान राजेश कुमार और विकास कुमार नाम के दो युवक तलवार लेकर आए और बिना कुछ पूछे बीच सड़क (Murdered On Middle Of Road In Patna) पर सुखदेव पर हमला कर दिया.

भीड़ ने आरोपितों को पकड़कर पीटा: घटना को अंजाम देने के बाद दोनों भाइयों ने चाय दुकान के बगल में मौजूद एक नाले में तलवार को फेंक दिया और वहां से भागने लगे. हालांकि इस घटना के बाद इलाके के लोगों ने दोनों भाइयों को पकड़कर उनकी जमकर मौके पर ही पिटाई कर दी. इस पूरे मामले की जानकारी दीघा थाने को दी गई. मामले की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची दीघा थाने की पुलिस ने दोनों नशेड़ी भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस कर रही बुजुर्ग की हत्या मामले की जांच: इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए दीघा थाना अध्यक्ष राजकुमार पांडे बताते हैं कि घटना की जानकारी मिलने के बाद आनन-फानन में घायल अवस्था में सुखदेव को पटना के पीएमसीएच में भर्ती करवाया गया जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है. दोनों भाई नशे के आदी हैं. दोनों कुर्जी गेट संख्या 14 के पास के रहने वाले बताए गए हैं. आखिरकार किन वजहों से इन दोनों भाइयों ने इस घटना को अंजाम दिया है इसकी जांच शुरू कर दी गई है.

"दोनों भाई नशेड़ी हैं. हत्या किन कारणों से की गई पुलिस इसकी जांच में जुटी है. दोनों आरोपी कुर्जी गेट संख्या 14 के पास के रहने वाले हैं. उनसे पूछताछ की जा रही है."- राजकुमार पांडे, दीघा थानाध्यक्ष