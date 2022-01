पटना: प्रदेश में 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के कोरोना टीकाकरण अभियान (Corona Vaccine For Children) की शुरुआत कर दी गई है. देशभर में उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की संख्या बिहार में ही है. यहां इनकी कुल संख्या 83 लाख 46 हजार है. पटना के आईजीआईएमएस से टीकाकरण अभियान की शुरुआत (Vaccination Campaign Started From IGIMS) की गयी है.

बच्चों के टीकाकरण के पहले दिन लगभग 3,000 सेंटर तैयार किए गए हैं. स्वास्थ्य विभाग ने लक्ष्य रखा है कि जनवरी माह के अंत तक प्रदेश भर में 80 लाख से अधिक बच्चों को पहले डोज से वैक्सीनेट कर दिया जाए. वहीं फरवरी तक प्रदेश भर के सभी बच्चों को दोनों डोज से वैक्सीनेटेड कर दिया जाए.

'देशभर में आज सोमवार से बच्चों के टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है. विभाग ने लक्ष्य रखा है कि प्रदेश भर में जितने भी 15 से 18 वर्ष के बच्चे हैं उन सभी को 1 माह यानी कि जनवरी खत्म होने तक वैक्सीन के पहले डोज से और फरवरी तक प्रदेश भर के सभी बच्चों को दोनों डोज से भी लाभान्वित कर दिया जाए.' -संजय कुमार, ईडी, स्वास्थ्य विभाग

स्वास्थ्य विभाग के ईडी संजय कुमार ने कहा कि बच्चों के वैक्सीनेशन के पहले दिन प्रदेश भर में लगभग 3000 जगहों पर वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है. आने वाले दिनों में इसकी संख्या और बढ़ेगी. साथ ही अधिक से अधिक सेंटर पर बच्चों का वैक्सीनेशन होगा. स्कूलों में बच्चों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर तैयार किए जा रहे हैं. जिस स्कूलों में भी बच्चों का वैक्सीनेशन सेंटर तैयार होगा वहां न सिर्फ उसी स्कूल के बच्चे बल्कि स्थानीय इलाके के 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चे वैक्सीनेशन से लाभान्वित हो सकते हैं.

'बच्चों के वैक्सीनेशन अभियान के पहले दिन पटना जिला में 87 वैक्सीनेशन केंद्र बनाए गए हैं. इनमें 51 वैक्सीनेशन केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में है जबकि 36 वैक्सीनेशन केंद्र शहरी क्षेत्रों में है. पटना जिले में दिन के 10:00 बजे तक 1300 से अधिक बच्चों का कोविन पोर्टल पर वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन हो चुका है और पोर्टल खुला हुआ है. रजिस्ट्रेशन के लिए बच्चों की संख्या और अधिक बढ़ रही है.' -डॉ विभा कुमारी, सिविल सर्जन, पटना

डॉ विभा ने कहा कि वैक्सीनेशन सेंटर पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (CoWIN App Registration) के साथ-साथ ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की भी व्यवस्था है. अभी वैक्सीनेशन अभियान का पहला दिन है इसलिए वैक्सीनेशन सेंटर की संख्या कम है. आने वाले दिनों में वैक्सीनेशन सेंटर की संख्या और बढ़ेगी. पटना जिले में 720 स्कूल है जहां वैक्सीनेशन कराया जाना है. सिविल सर्जन ने बताया कि उन लोगों ने सभी स्कूल के प्रिंसिपल से 15 से 18 उम्र तक के बच्चों की सूची मांगी है.

सूची के आधार पर वैक्सीन की व्यवस्था कर वैक्सीनेशन टीम स्कूल भेजी जा रही है. मंगलवार से पटना जिले के अधिकांश प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं. ऐसे में प्राइवेट स्कूलों में वैक्सीनेशन की व्यवस्था और तेज होगी और विभाग जल्द से जल्द पटना जिले के सभी 15 से 18 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन कराने के लिए प्रतिबद्ध है. स्वास्थ विभाग की तैयारियां पूरी है. स्कूल में वैक्सीनेशन शुरू होने से बच्चों पर इसका इंपैक्ट काफी अच्छा रहेगा. अपने दोस्तों के बीच बच्चे वैक्सीन लेंगे तो उन्हें इसका डर कम लगेगा. पटना जिले के अधिकांश अभिभावक भी तैयार है कि उनके बच्चों को जल्द वैक्सीन लग जाए.

