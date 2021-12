पटना: बिहार में कोरोना संक्रमण (Corona In Bihar) के रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ है. त्यौहार के बाद संक्रमण फैलने का खतरा भी टल गया है. लेकिन नए वेरिएंट (Alert In Bihar Against Omicron) को लेकर सरकार की चिंता बढ़ी हुई है. राजधानी पटना अब भी हॉटस्पॉट बना हुआ है.

बिहार में कोरोना संक्रमण काबू में है. राज्य में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या फिलहाल 27 है. 30 जिले संक्रमण से मुक्त हैं. 5 जिले में सिर्फ एक संक्रमित मरीज है. लेकिन पटना अब भी रेड जोन में शामिल है. पटना में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है. 24 घंटे में राज्य में कुल 27 मामले मामले प्रकाश में आए हैं.

ओमीक्रोन को लेकर बिहार में सतर्कता बढ़ती जा रही है. एयरपोर्ट पर चौकसी बरतने का निर्देश दिया गया है. विदेशों से आने वाले यात्रियों की सघनता पूर्वक जांच की जा रही है. स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे (Health Minister Mangal Pandey) ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि, राज्य में अभी एक्टिव मरीजों की संख्या 27 है. राज्य का रिकवरी रेट 98.3 30% है. सुबह में कुल स्वस्थ मरीजों का आंकड़ा पहुंचकर 714126 हो गया है. 24 घंटे में 5 मरीज स्वस्थ हुए हैं.

बता दें कि पटना में विदेशों से पिछले 10 दिनों में 680 लोग आए हैं, जिनमें से 200 लोगों की भी जांच नहीं हो पाई है. केंद्र के लिस्ट के अनुसार जांच टीम कार्य कर रही है. लोगों को फोन नंबर के आधार पर कांटेक्ट किया जा रहा है, जिसमें कुछ लोगों का नंबर फॉरेन का है, जो लग नहीं रहा है और कुछ लोग ऐसे मिल रहे हैं जो पटना में नहीं रहते. इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी मिल रहे हैं, जिन लोगों का कहना है कि वह 2 दिन बाद पटना पहुंचेंगे, शादी के फंक्शन अटेंड करने के लिए शहर से बाहर हैं. ऐसे में जांच टीम को परेशानी हो रही है. बावजूद इसके सभी की जांच सुनिश्चित कराने का काम किया जा रहा है.

