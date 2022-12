मसौढ़ी में काउंटिंग की तैयारी पूरी

पटना : नगर परिषद मसौढ़ी में वोटों की गिनती मंगलवार को होगी. प्रशासन ने पूरी तैयारी कर (Administration ready for counting of votes in masaurhi) ली है. सुबह 8:00 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी. 10 टेबल पर 8 राउंड की गिनती की जाएगी. हर पद के उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग कमरे में वोटों की गिनती की जाएगी. मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के लिए एक अलग मतगणना कक्ष बनाये गये हैं. वहीं वार्ड पार्षद के लिए अलग कक्ष बनाए गए हैं.

प्रत्येक टेबल पर दो कैमरे लगे : मतगणना की तैयारियां जोरों पर चल रही है. सभी काउंटिंग कर्मियों का प्रशिक्षण और रिहर्सल कर लिया जाएगा कल सुबह 8:00 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी. इस बार हर टेबल पर दो कैमरे की व्यवस्था की गई है. सीएमआर और एफसीआर कैमरे की व्यवस्था की गई है. सीएमआर ईवीएम के बारकोड स्कैन करेगा और एफसीआर वोटों की गिनती के परिणाम का स्कैनिंग करेगा.



मतगणना की तैयारियां जोरों पर : नगर परिषद मसौढ़ी में कुल 205 उम्मीदवारों का किस्मत ईवीएम में कैद हो चुका है. मसौढ़ी के टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में नगर पंचायत पुनपुन और नगर परिषद मसौढ़ी में मतगणना की तैयारियां जोरों पर चल रही है. परिणाम का इंतजार कर रहे मसौढ़ी वासियों के लिए मंगलवार से परिणाम आना शुरू हो जाएगा. पूरे शहर में मतदान होने के बाद विश्लेषण का दौर चल रहा है. इन दिनों हर किसी के मन और मिजाज में कौन उम्मीदवार जीत रहा है. जिसको लेकर चर्चा जोरों पर चल रही है.





"मंगलवार को वोटों की गिनती 8:00 बजे से शुरू हो जाएगी. 8 राउंड पर वोटों की गिनती की जाएगी. 10 टेबल बनाये गये हैं. एक सौ से अधिक मतगणना कर्मी को लगाये गये हैं. इस बार हर टेबल पर दो कैमरे की व्यवस्था की गई है. सीएमआर और एफसीआर कैमरे की व्यवस्था की गई है." -परवीन जहां, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, मसौढ़ी अनुमंडल