पटना: पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव (PU Student Union Election 2022) को लेकर के पटना कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट में मतगणना केंद्र (Vote Counting Center At Patna College Of Arts And Craft) बनाया गया है. चुनाव संपन्न होने के बाद सभी 14 कांस्टीट्यूएंसी में बने 51 मतदान केंद्रों से बैलेट बॉक्स मतगणना केंद्र आने शुरू हो गए हैं. बैलट बॉक्स जब मतगणना केंद्र पहुंच रहा है तो गाड़ी से उतरने से लेकर स्ट्रांग रूम में जाने तक बॉक्स की वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है. इलेक्शन ऑफिसर प्रो. खगेंद्र कुमार ने काउंटिंग हॉल का निरीक्षण किया और बैलट बॉक्स सही तरीके से रखने जा रहे हैं या नहीं इसके बारे में जानकारी प्राप्त की.

'बैलट बॉक्स आने शुरू हो गए हैं और शाम 6:30 बजे तक सभी जगहों से बैलट बॉक्स आ जाएंगे और उम्मीद है कि सभी बैलट बॉक्स को अरेंज करके काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. काउंटिंग 3 राउंड में की जाएगी और इसके लिए जो 51 बूथ तैयार किए गए थे, उसमें से 17-17 बूथ के बैलट बॉक्स एक राउंड में काउंट किए जाएंगे. चुनाव में मतदान हुआ है और रात के 2:00 बजे तक काउंटिंग की प्रक्रिया पूरी होने की संभावना बन रही है और काउंटिंग पूरी होते ही परिणाम जारी कर दिए जाएंगे.' - प्रो. खगेंद्र कुमार, इलेक्शन ऑफिसर





PU छात्रसंघ चुनाव के वोटों की गिनती : प्रोफेसर खगेंद्र कुमार ने बताया कि सेंट्रल पैनल के जो 5 पद हैं, जिनकी काउंटिंग होगी. सभी पदों के बैलट बॉक्स को अलग-अलग सजाया जाएगा. फिर बैलट बॉक्स का सील तोड़ा जाएगा और काउंटिंग शुरू की जाएगी. काउंटिंग की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी ताकि कोई उम्मीदवार निष्पक्षता पर सवाल ना खड़ा कर सकें. गौरतलब है कि बिहार की पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान सुबह 8:00 बजे से शुरू होकर 2:00 बजे तक खत्म हो (Voting In student union elections in PU ended) गया.

पटना के आर्ट कॉलेज में काउंटिंग शुरू : अब पटना के आर्ट कॉलेज में काउंटिंग शुरू हो गई है. गौरतलब है कि विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में महज 54.53% ही मतदान हुआ है. विश्वविद्यालय के 14 कांस्टीट्यूएंसी के 24523 मतदाता में सिर्फ 13373 मतदाताओं ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया है. सबसे अधिक पटना कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में मतदान हुआ है. जहां 221 छात्र-छात्राओं में 181 ने मताधिकार का प्रयोग किया है जो 81.9 फ़ीसदी है. वही सबसे कम मतदान पटना लॉ कॉलेज में हुआ है. जहां 387 छात्र-छात्राओं में सिर्फ 125 ने ही मताधिकार का प्रयोग किया है जो 32.29% है.