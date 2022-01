पटनाः बिहार में कोरोना मरीजों (Crona In Patna) की संख्या लगातार बढ़ रही है. कई मंत्री भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं. ऐसे में कोरोना जांच के दायरे बढ़ाये जा रहे हैं. बुधवार को राजद कार्यालय में भी काम कर रहे 50 कर्मचारियों (Corona Test Of RJD Office Staff In Patna) की कोरोना जांच की गई.

जांच को लेकर राजद नेता राहुल सिंह ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के आदेश पर यहां कोरोना जांच हो रही है. अभी तक जो जांच हुई है, उसमें कोई कर्मचारी पॉजिटिव नहीं पाए गए हैं. एंटीजन जांच के बाद आरटीपीसीआर के लिए भी सैंपल लिये गए हैं. जिसकी रिपोर्ट कल आएगी.

वहीं, सिविल सर्जन कार्यालय से जांच करने आए स्वास्थ्यकर्मी पंकज कुमार ने कहा कि लगभग 50 कर्मचारी की जांच हुई है. राजद कार्यालय से बुलाया गया था जांच करने तो हमारी टीम आकर जांच कर रही है. कर्मी ने कहा कि हमलोगों को जहां भी बुलाया जाता है, जांच करने जाते हैं.

दरअसल, कोरोना संक्रमण के बढ़ने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने एंटीजन और आरटीपीसीआर, दोनों तरह की जांच कर रहा है. बुधवार को राजद कार्यलय में भी दोनों तरह की जांच की गई.

बता दें कि पटना में रोजाना नए मामलों की संख्या में काफी तेजी से वृद्धि हो रही है. इस वर्ष साल 2022 में 1 जनवरी को प्रदेश में जहां 281 नए मामले सामने आए. वहीं 2 जनवरी को इसकी संख्या बढ़कर 352 हो गई. 3 जनवरी को प्रदेश में कुल नए संक्रमण की संख्या 344 रही. वहीं 4 जनवरी को यह बढ़कर 893 हो गया. 5 जनवरी की बात करें तो राजधानी पटना में ही सिर्फ 1122 नए मामले सामने आए हैं.



