पटना: बिहार में कोरोना संक्रमण (Corona Infection In Bihar) बेलगाम हो गया है. प्रतिदिन मिलने वाले नए संक्रमितों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि देखी जा रही है. मंगलवार को जदयू कार्यालय में इसका असर देखने को मिला था. यहां कोरोना जांच में आधा दर्जन से अधिक लोग पॉजिटिव मिले थे. दूसरे दिन यानी आज भी पार्टी कार्यालय के लोगों की कोरोना जांच की जाएगी.

फिलहाल, कोरोना विस्फोट के बाद जदयू कार्यालय को बंद कर दिया गया है. आम लोगों की एंट्री (Ban On Entry Of People In JDU Office) पूरी तरह से रोक दी गई है. साथ ही पार्टी में जो कार्यक्रम हैं उसे भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सहित कई लोग मंगलवार को पटना से बाहर थे. जिसके कारण उनकी जांच नहीं हो पाई है. साथ ही जो बचे हुए लोग हैं उनका भी कोरोना टेस्ट किया जाएगा.

बात दें कि मंगलवार को कोरोना जांच में गार्ड से लेकर पार्टी के कार्यालय में काम करने वाले कई लोग पॉजिटिव मिले थे. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी खुद ट्वीट कर दी थी. वहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खासमखास एमएलसी संजय गांधी की कोविड टेस्ट रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में मंगलवार को कई पाबंदियां लगाई गई है. रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू भी लगाया गया है. सरकार द्वारा जारी पाबंदियां 6 जनवरी से 21 जनवरी तक लागू रहेंगी. गृह विभाग की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है.

मुख्यमंत्री का समाज सुधार अभियान और जनता दरबार का कार्यक्रम भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. कोरोना के एकाएक बढ़ते मामले के कारण सरकार एक के बाद एहतियात बरत रही है. वहीं जदयू कार्यालय में भी कोरोना विस्फोट के बाद हड़कंप मचा हुआ है.

