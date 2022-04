पटना: बिहार में कोरोना वायरस का नया वैरिएंट (New Variant of Corona found in Bihar ) डिटेक्ट किया गया है. यह वैरिएंट ओमीक्रोन का म्यूटेंट वैरिएंट है, जिसे BA.12 बताया जा रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह ओमीक्रोन के सब वैरिएंट BA.2 से 10 गुना अधिक संक्रामक है. नये मामलों के मिलने के बाद कोरोना की चौथी लहर (Fourth Phase Of Corona ) की संभावना को देखते हुए पटना एयरपोर्ट पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से सख्ती बढ़ा दी (Corona Alert On Patna Airport) गयी है. खासकर बाहर से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच करायी जा रही है. इस दौरान वैसे लोगों को कोरोना टीका और बूस्टर डोज (Corona Vaccine And Booster Dose) भी लगाया जा रहा है, जिन्हें अभी तक नहीं लग पाया है.

52 जोड़ी विमानों का हो रहा है परिचालनः पटना एयरपोर्ट से लगातार 52 जोड़ी विमानों का परिचालन (Patna Airport) किया जा रहा है. बड़ी संख्या में लोग बाहर से पटना पहुंच रहे हैं और ऐसे यात्रियों का लगातार पटना एयरपोर्ट पर करोना जांच किया जा रहा है. स्वास्थ्य विभाग ने तीन टीमों को एयरपोर्ट पर कोरोना जांच के लिए तैनात किया है. गुरुवार से से पटना एयरपोर्ट पर टीकाकरण का भी काम शुरू कर दिया गया है. कोरोना का टीका वैसे यात्रियों को लगाया जा रहा है, जिनका डोज अधूरा है. इसके अलावा जिनका दोनों डोज पूरा हो गया है और वे बूस्टर डोज लगवाना चाहते हैं तो उन्हें इसकी भी सुविधा दी जा रही है. टीकाकरण और बूस्टर डोज की सुविधा एयरपोर्ट के अंदर ही उपलब्ध है.

33 की जांच, सभी निगेटिवः एयरपोर्ट पर टीकाकरण के लिए तैनात टीम में समन्वयक ज्योतिरेन्द्र कुमार ने बताया कि बाहर से आनेवाले सभी यात्रियों के टीका प्रमाणपत्र को स्वास्थ्य विभाग की ओर से हमलोग चेक कर रहे हैं, जो टीका नहीं लिए हैं. उन्हें टीका दिया जाता है. जो डबल डोज ले चुके हैं और बूस्टर डोज का समय हो गया है, उसे बूस्टर डोज भी एयरपोर्ट पर दिया जा रहा है. ज्योतिरेन्द्र ने कहा कि टीका ही कोरोना का बचाव है. स्वास्थ्य विभाग का इस पर बल दिया जा रहा है कि वैसे यात्री जो स्वास्थ्य से सम्बंधित शिकायत करते हैं, उनका कोरोना जांच भी किया जा रहा है. सुबह से अभी तक 33 लोगों की जांच हुई है. सभी नेगेटिव पाये गये हैं.

