पटना: बिहार के पटना में एफडीडीआई का पहला दीक्षांत समारोह (Convocation At FDDI In Patna) कार्यक्रम मनाया गया. बिहटा स्थित एफडीडीआई कैंपस में इस कार्यक्रम में उद्योग विभाग के प्रधान सचिव आईएएस संदीप पौंड्रिक (IAS Sandeep Pondrik At FDDI)पहुंचे थे. इस मौके पर राज्य उद्योग विभाग के निर्देशक पंकज दीक्षित, एफडीडीआई के प्रबंधक निर्देशक अरुण कुमार सिन्हा और उद्योगपति धनेश प्रसाद भी मौजूद रहे. जहां संयुक्त रूप से सभी लोगों ने दीप प्रज्जवलित कर दीक्षांत समारोह का शुभारंभ किया. इस मौके पर एफडीडीआई के निर्देशक अरुण कुमार सिन्हा ने मुख्य अतिथि प्रधान सचिव आईएस संदीप पौंड्रिक को अंग वस्त्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया. वहीं इसके अलावा अन्य अतिथियों को भी अंग वस्त्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया.

पटना में एफडीडीआई का दीक्षांत समारोह: दरअसल एफडीडीआई बिहटा परिसर का प्रथम दीक्षांत समारोह था. जिसमें 2018 से लेकर 2022 तक के बैचलर ऑफ डिजाइन फुटवियर, डिजाइन एण्ड प्रोडक्शन और फैशन डिजाइन बैच के लगभग 36 विद्यार्थियों को स्नातक की उपाधि दी गई. वर्तमान समय में पिछले बैच के सारे लोग बहुराष्ट्रीय कंपनियों में अच्छे पदों पर कार्यरत हैं. वहीं प्रथम दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों में वर्षा कुमारी फैशन डिजाइन बैच से टॉपर रहीं और अरुणिता कुमारी ने फुटवियर बैच से अपनी कक्षा के साथ-साथ कैंपस में टॉप की हैं. दोनों छात्राओं को क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक से सम्मानित किया गया और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी गईं.



अरुणिता बनीं एफडीडीआई फुटवियर की टॉपर: डिजाइनिंग से स्वर्ण पदक जीतने वाली छात्रा अरूणिता ने बताया कि इन चार सालों में बहुत कुछ सीखने को मिला और आगे भी सीखने का मौका मिलेगा इसलिए मैं आगे भी अपना कार्य करूंगी और अपने राज्य और गांव का नाम रोशन करूंगी. यहां इतने दिनों के बाद सीधे दीक्षांत समारोह में आने का मौका मिला और मुझे स्वर्ण पदक मिला इससे हमें काफी खुशी है. हालांकि अरुणिता ने आगे कहा कि छोटी-छोटी बातों को लेकर काफी गुस्सा आया करता था. लेकिन गुस्सा को कंट्रोल कर आज मैं इस लायक बनी हूं. इसके लिए मैं कॉलेज को धन्यवाद देती हूं.



फैशन डिजाइनिंग क्षेत्र में सिल्वर मेडल जीतने वाली छात्रा वर्षा कुमारी ने बताया कि 'मुझे काफी अच्छा लग रहा है. उसने कहा कि मेरा सपना था कि मैं कुछ अच्छा कर सकूं और आज हमें यहां सिल्वर मेडल से नवाजा गया जिससे मैं काफी खुश हूं. आगे कहा कि इन चार सालों में मैंने कॉलेज और शिक्षकों से काफी कुछ सीखा है और आने वाले समय में कुछ और सीखने का मौका मिलेगा'.





उद्योग विभाग के प्रधान सचिव ने कहा: वहीं दीक्षांत समारोह के मौके पर बिहार सरकार के उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पॉन्ड्रिक ने कहा कि पटना के बिहटा एफडीडीआई का प्रथम बैच का दीक्षांत समारोह में आकर काफी अच्छा लगा. इस दीक्षांत समारोह में बेहतर कार्य करने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया. साथ ही उन्होंने तमाम छात्र छात्राओं को बेहतर भविष्य के लिए ढे़र सारी शुभकामनाएं दी. इसके अलावा उन्होंने बताया कि बिहार सरकार उद्योग क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है और आने वाले समय में फुटवियर डिजाइनिंग और टेक्सटाइल क्षेत्र में भी कार्य करेगी. यहां एफडीडीआई संस्था हो या अन्य संस्थाओं से बच्चों को काफी अच्छा रोजगार का मौका मिलेगा ताकि बाहर न जाकर अपने प्रदेश में रोजगार कर सके.



