पटना: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के 17 ठिकानों पर शुक्रवार को सीबीआई की अलग-अलग टीमों की ने छापेमारी (CBI Raid At Lalu Yadav Patna Delhi Residence) की है. आरजेडी नेताओं ने सरकार पर लालू प्रसाद परिवार को परेशान करने का आरोप लगाया है. वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने (Congress MLA Ajit Sharma Statement On CBI Raid At Lalu Yadav Residence ) सीबीआई के छापेमारी को गलत बताया है और कहा कि केंद्र सरकार सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है. अभी बिहार में राज्यसभा चुनाव होना है.

छापेमारी का समय गलतः अजीत शर्मा ने आगे कहा कि जातीय जनगणना को लेकर हमलोग सर्वदलीय बैठक का इंतजार कर रहे हैं. ऐसे समय मे बीजेपी ने जानबूझकर यह काम किया है, जो कि उचित नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि जनता देख रही है कि किस तरह लालू परिवार को सीबीआई के माध्यम से परेशान करवाया जा रहा है. कांग्रेस विधायक दल के नेता ने कहा कि जिस मामले में आजतक सीबीआई कोई सबूत नहीं खोज पायी है. आज उसे क्या मिलेगा, लेकिन केंद्र सरकार सीबीआई का गलत उपयोग कर रही है. इस तरह का काम करवा रही है जो कि किसी भी सूरत में ठीक नहीं है. हम ऐसे मामले को सीधे केंद्र से हो जोड़कर देखते हैं, क्योंकि छापेमारी का जो समय है वो ठीक नहीं है.

"जब जब चुनाव का समय आता है, बीजेपी कुछ न कुछ करती है. राज्य सभा और एमएलसी चुनाव होने वाला है. इस लिए छापा मारकर विपक्ष डराने का काम किया जा रहा है. लालू प्रसाद दिल्ली में हैं. तेजस्वी यादव बाहर गये हुए हैं. पूर्व सीएम राबड़ी देवी घर में अकेली है और उनके घर में सीबीआई छापा मार रही है. सिर्फ विपक्ष के नेताओं के यहां सीबीआई और ईडी छापा मार रही है. क्या भाजपा के सभी नेता और मंत्री दूध के घुले हैं?"- अजीत शर्मा, कांग्रेस विधायक दल के नेता

राबड़ी आवास पहुंची सीबीआई की टीम : पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी देवी के आवास पर भी छापेमारी (CBI Raid At Rabri Awas) जारी है. आवास के अंदर सीबीआई के अफसर कार्रवाई कर रहे हैं. बताया जाता है कि 7 सदस्यीय टीम इस कार्रवाई में शामिल है. इसमें पुरुष और महिला दोनों अधिकारी शामिल हैं. अंदर किसी को भी जाने से रोक दिया गया है. ये रेड सुबह से जारी है.

रेल मंत्री रहते घोटाला करने का आरोप : जानकारी के मुताबिक, यह मामला भर्ती घोटाले से जुड़ा है. आरोप है कि नौकरी लगवाने के बदले में जमीन और प्लॉट लिए गए थे. सीबीआई ने इस मामले में जांच के बाद लालू और उनकी बेटी के खिलाफ मामला दर्ज किया था. खबरों की मानें तो लालू यादव के अलावा, उनके परिवार के सदस्यों को भी नये मामले में आरोपी बनाया गया है. बता दें कि साल 2004 से साल 2009 के बीच लालू रेलमंत्री थे.

कहां-कहां हो रही है छापेमारी : जानकारी के अनुसार, पटना, गोपालगंज, दिल्ली, मध्यप्रदेश के भोपाल में छापेमारी हो रही है. मीसा भारती के आवास पर भी छापेमारी चल रही है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फिलहाल पटना में नहीं हैं. तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी यहां हैं. इस बीच, लालू प्रसाद यादव के ठिकानों पर छापेमारी को लेकर अधिकारियों ने बताया है कि जांच एजेंसी ने दिल्ली व बिहार में 17 स्थानों पर छापे मारे. उन्होंने बताया कि यह कथित घोटाला तब का है जब लालू प्रसाद यादव संयुक्त प्रगतिशील सरकार यानी यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे.

