पटना : बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस विधायक दल के नेता ( Bihar Congress Legislature Party Leader) अजीत शर्मा के आवास पर कांग्रेस विधायकों की बैठक हुई जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा भी मौजूद रहे. बैठक के बाद ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए अजीत शर्मा ने कहा कि यह बैठक मानसून सत्र को लेकर बुलाई गई थी. जिस तरह से लगातार देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरह से बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इन सब मुद्दों पर किस तरह से सदन में कांग्रेस सरकार को घेरेगी. इस विषय पर विधायकों से बैठकर हम लोगों ने चर्चा की है. साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी बिहार विधान परिषद का चुनाव नहीं लड़ेगी.



ये भी पढ़ें- Bihar MLC Election 2022: NDA उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन, निर्विरोध जीत तय

'ये मीटिंग बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र की तैयारी के लिए बुलाई गई थी. हम सरकार को घेरने के लिए रणनीति बना रहे हैं. MLC चुनाव के लिए पहले से निर्णय हो चुका था. जनता ने हम लोगों को 19 सीट पर चुनाव जिताया था. एमएलसी चुनाव जीतने के लिए हमारी पार्टी को 21 वोट चाहिए जो कि नहीं हो पा रहा है. फिलहाल हम बिहार में अपने पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं.'- अजीत शर्मा, कांग्रेस विधायक दल के नेता





MLC चुनाव नहीं लड़ेगी कांग्रेस: अजीत शर्मा ने साफ-साफ कहा कि हमारे पास विधायकों की संख्या कम है. यही कारण है कि इस बार बिहार विधान परिषद का चुनाव कांग्रेस नहीं लड़ेगी. आलाकमान का यही निर्देश हुआ है, साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोग आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं. जहां तक महागठबंधन की बात है, तो फिलहाल अभी हम महागठबंधन से बाहर हैं. कहीं ना कहीं अकेले होने पर चुनाव लड़ने की तैयारी कांग्रेस कर रही है. संगठन को भी मजबूत करने की बात हो रही है.

NDA और RJD के 7 प्रत्याशियों ने भरा पर्चा : बिहार विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 75 है, जिनमें विधायकों द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या 27 है. इसी 27 में से सात सीटें 21 जुलाई को रिक्त हो रही हैं. विधान परिषद में इसके अलावा स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भी छह-छह यानी कुल 12 सदस्य चुन कर आते हैं. वहीं, स्थानीय निकायों से 24 और विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्टता रखने वाले 12 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है. विधानसभा कोटे की इन सातों सीटों पर नामांकन NDA और आरजेडी ने नामांकन भी भर दिया है. तीन सीट पर आरजेडी ने अपना कैंडिडेट उतारा है जबकि 2-2 सीटों पर NDA के उम्मीदवार मैदान में हैं. सभी की निर्विरोध जीत तय है.

बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र: गौरतलब है कि बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 24 जून से शुरू होगा और 30 जून तक ( Bihar Monsoon session 2022 will be start on 24th of june) चलेगा. 7 दिनों के मॉनसून सत्र में पांच बैठकें होंगी. इसलिए मॉनसून सत्र इस बार काफी छोटा है. 24 जून को शपथ ग्रहण होगा (यदि किसी को लेना होगा तब), उसके बाद बिहार विधानमंडल के सत्र में नहीं रहने की अवधि में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की प्रमाणित प्रतियों को सदन के पटल पर रखा जाएगा. वित्तीय वर्ष 2022-23 की प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी भी पेश होगी. उसके बाद शोक प्रस्ताव के साथ सदन की कार्यवाही समाप्त हो जाएगी. कांग्रेस ने अपनी रणनीति बनानी शुरु कर दी है.

सदन के कार्यवाही की लिस्ट

24 जून को शपथ ग्रहण होगा (यदि किसी को लेना होगा तब).

को शपथ ग्रहण होगा (यदि किसी को लेना होगा तब). 25 जून और 26 जून को शनिवार और रविवार होने के कारण बैठक नहीं होगी.

और 26 जून को और होने के कारण बैठक नहीं होगी. 27 जून को गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प पेश किए जाएंगे.

को गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प पेश किए जाएंगे. 28 जून और 29 जून को राजकीय विधेयक और अन्य राजकीय कार्य होंगे.

और को राजकीय विधेयक और अन्य राजकीय कार्य होंगे. 30 जून को 2022-23 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी पर चर्चा होगी और फिर सरकार का उत्तर और इससे संबंधित विनियोग विधेयक सदन में रखा जाएगा.



ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP