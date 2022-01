पटना: बिहार में जातीय जनगणना (Caste Census In Bihar) और विशेष राज्य (Special status for Bihar) के मुद्दे पर एक बार फिर से सियासत (Bihar Politics) तेज हो गयी है. राजद प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया है कि, जातीय जनगणना (RJD Offers To CM Nitish Kumar on Caste Census) के मुद्दे पर हम नीतीश कुमार के साथ हैं. वहीं कांग्रेस ने आरजेडी के बयान को सही करार दिया है. कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ (Rajesh Rathod on Caste Census ) ने यहां तक कह दिया कि, भारतीय जनता पार्टी को जब नीतीश कुमार जी छोड़ेंगे तो कांग्रेस उनके साथ होगा.

कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने साफ साफ कहा है कि, अगर नीतीश कुमार राज्यहित में कोई निर्णय लेते हैं तो कांग्रेस भी उनका पूरा साथ देगी. उन्होंने कहा कि, समर्थन देना आलाकमान निर्णय होता है. लेकिन ऐसी परिस्थिति अगर आती है तो राज्यहित में कांग्रेस जरूर निर्णय लेकर जदयू का साथ देगी.

"मुख्यमंत्री के सामने मात्र एक विकल्प है कि वो आगे का रास्ता खुद तय करें. जो साथ चलेगा वो सीएम को सहयोग करेगा. कई बार ऐसा हुआ है कि, जब सीएम ने बीजेपी को छोड़ा है. राज्यहित में कांग्रेस ने बेहतर निर्णय लिया है. समर्थन करने का अंतिम निर्णय आलाकमान का होता है. भारतीय जनता पार्टी को जब नीतीश कुमार जी छोड़ेंगे तो, कांग्रेस उनके साथ होगा. जातीय जनगणना और विशेष राज्य का दर्जा राज्य के हित का मुद्दा है."- राजेश राठौड़, कांग्रेस प्रवक्ता

नीतीश को कांग्रेस का ऑफर

कांग्रस प्रवक्ता ने कहा कि, जातीय जनगणना और विशेष राज्य के मुद्दे पर बीजेपी लगातार नीतीश कुमार का विरोध कर रही है. ऐसे में नीतीश कुमार को निर्णय लेना चाहिए और एनडीए से अलग होना चाहिए था क्योंकि ये राज्यहित में है. जल्द अगर मुख्यमंत्री निर्णय लेते है तो ये जनता के हित में होगा क्योंकि बिहार का विशेष राज्य का मुद्दा हो या जातीय जनगणना दोनों जरूरी है.

बता दें कि, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ( Jagdanand Singh ) ने नीतीश कुमार ( CM Nitish Kumar ) को दोनों मुद्दे पर ऑफर दे दिया है और बीजेपी के रवैये पर आरजेडी ने नीतीश कुमार को फैसला लेने के लिए समर्थन दिया है. गुरुवार को पार्टी के वरिष्ठ नेता और राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ओपन ऑफर दिया है. उन्होंने कहा कि अगर जातीय जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी साथ नहीं दे रही है और सरकार किसी संकट में पड़ती है तो, महागठबंधन आपका साथ देने को तैयार है.

दरअसल देश में जातीय जनगणना का मुद्दा जोर-शोर से उठ रहा है. लेकिन केंद्र सरकार ने संसद में कहा कि आजादी के बाद से किसी भी सरकार ने जातीय जनगणना नहीं कराई है, कराना संभव भी नहीं है. उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एलान किया कि बिहार सरकार खुद इसको अपने खर्च पर कराएगी. राजद और कांग्रेस भी इस मुद्दे पर नीतीश का समर्थन कर रहे हैं. लालू ने यहां तक कहा है कि, पूरे देश भर के विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर एकजुट करेंगे. लेकिन अब खबर ये आ रही है कि, कोरोना को लेकर केंद्र सरकार इस बार भी जनगणना नहीं कराना चाहती.

