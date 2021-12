पटना: सीएम नीतीश के दरबार (Janta Darbar In Patna) में फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंच रहे हैं. सीएम भी ऑन द स्पॉट मामलों का निपटारा करने में लगे हुए हैं. रोहतास से आए युवक तरुण कुमार की शिकायत सुनने के बाद सीएम ने डीजीपी को जल्द से जल्द इसका निपटारा करने का आदेश दिया है. दरअसल तरुण ने बताया कि, उसके गांव से दर्जनों गाड़ियों की चोरी की गई है. और चोरी की गई गाड़ियों से शराब का धंधा (Complaint Of Carrying Liquor By Stealing Vehicle) किया जा रहा है.

रोहतास से पहुंचे फरियादी ने सीएम के दरबार में कहा कि, गोपालगंज प्रशासन के द्वारा अमानवीय व्यवहार और गैर जिम्मेदाराना रवैया के कारण मेरी गाड़ी 1 फरवरी को चोरी हो गई और 25 फरवारी को गोपालगंज में शराब के साथ बरामद की गई.

"मैंने एफआईआर की थी, इसलिए मेरी गाड़ी छूट गई. लेकिन वहां के प्रशासन के द्वारा मेरी गाड़ी का सारा सामान निकाल लिया गया. आरटीआई भी मैंने लगाया था, लेकिन उसका जवाब भी नहीं मिला. मेरे गांव से दर्जनों गाड़ियां चोरी हुई हैं. चोरी की गई गाड़ियों से दारू का धंधा किया जा रहा है."- तरुण कुमार, रोहतास से आए फरियादी

तरुण ने अपनी पूरी बात सीएम के सामने रखी. सीएम से कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद युवक जाने लगा. इसी बीच सीएम नीतीश ने वापस तरुण को बुलाया और पूछा कि, आपके गांव से जितनी भी गाड़ी चोरी हुई है, सबसे दारू का धंधा हो रहा है? उसके बाद नीतीश कुमार ने डीजीपी को आवाज लगाई. डीजीपी बिना देरी के सीएम के समक्ष खड़े हो गए. बिहार में शराबबंदी ( Liquor Ban In Bihar) के बावजूद इस तरह के मामलों के सामने आने पर सीएम गंभीर नजर आ रहे हैं और उन्होंने डीजीपी को तुरंत मामले को देखने का निर्देश दिया.

"दर्जनों गाड़ी चोरी हुई है. सब दारू वाला ही किया है. देख लीजिए गाड़ी चोरी करके दारू का धंधा करता है. गांव का 11 ऐसा केस है, तुरंत आईडेंटिफाई कीजिए. ऐसे मामले तो सामने खुद ही आ रहे हैं. फिर कार्रवाई कीजिए..वो भी बिना देरी किए."- नीतीश कुमार,सीएम, बिहार

बता दें कि 5 साल के बाद कोरोना काल में शुरू किए गए जनता के दरबार (Patna Janta Darbar) में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में फिलहाल सीमित संख्या में ही लोगों को शामिल किया जा रहा है. जनता दरबार में शामिल होने के लिए लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (Janta Darbar Online Registration) करना पड़ता है. सीमित संख्या में लोगों को बुलाये जाने के चलते रजिस्ट्रेशन कराने के बावजूद लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है.

जनता दरबार के बाहर बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी पहुंच रहे हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन एक से डेढ़ महीना पहले करवा लिया है, लेकिन अभी तक जनता दरबार के लिए बुलावा नहीं आया है.

