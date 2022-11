पटनाः बिहार में ठंड (Cold Will Start After Ten November In Bihar) की शुरुआत 10 नवंबर के बाद होगी, हालांकि रात के समय अभी से ठंड (Cold Weather In Bihar) का अहसास शुरू हो गया है. मौसम विज्ञान केंद्र पटना की मानें तो बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के मौसम में कोई उल्लेखनीय बदलाव देखने को नहीं मिला है. मौसम आमतौर पर शुष्क बना हुआ है और आसमान मुख्यतः साफ रहा.

ये भी पढ़ेंः VIDEO : पटना में बदला मौसम का मिजाज, दिन में दिखा रात जैसा नजारा, झमाझम बारिश

सबसे कम न्यूनतम तापमान बांका काः मौसम विभाग के मुताबिक विगत 24 घंटे के दौरान सर्वाधिक अधिकतम तापमान 33.0 डिग्री सेल्सियस नवादा में और सबसे कम न्यूनतम तापमान 15.4 डिग्री सेल्सियस बांका में दर्ज किया गया है. जबकि औसत अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और औसत न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आस पास रहा. शुक्रवार के प्राप्त संख्यात्मक मॉडल एवं अन्य मौसमी विश्लेषण के आधार पर ज्ञात होता है कि प्रदेश भर में सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक पुरवइया हवा का प्रभाव देखा जा रहा है. जिनकी गति लगभग 4 से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की है. अगले 5 दिनों तक प्रदेश का मौसम शुष्क और आसमान साफ रहेगा.







ये भी पढ़ेंः बिहार में पुरवा हवा ने बढ़ाया पारा, अगले कुछ दिनों में ही तापमान 40 डिग्री पार के आसार

5 दिनों तक कोई बड़े बदलाव की संभावना नहींः मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार दिन और रात के तापमान में अगले 5 दिनों तक कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है. बदलते मौसम में चिकित्सकों की मानें तो इन दिनों सर्दी खांसी और बुखार की समस्या आम है. बिहार में 10 नवंबर के बाद से दिन के साथ-साथ रात के तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज होने के आसार बन रहे हैं. मौसम विभाग की मानें तो देश में 6 और 7 नवंबर को दो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा, इससे जम्मू-कश्मीर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी के आसार हैं और इसके वजह से बिहार में ठंड का प्रवेश होगा.